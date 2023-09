PIQUE NA UDARU KRITIKA Legenda otkrila kako ITF dovodi ljude na mečeve: "Mora da se šališ"

Gerard Pique se našao na novom udaru teniske javnosti, nakon što ga se posljednjih godina žestoko proziva i kritizira zbog promjena koje je napravio u Davis Cupu, čiju je organizaciju 2018. godine od Međunarodne teniske federacije (ITF) preuzela njegova kompanija Kosmos.

Otkako je Kosmos preuzeo Davis Cup, smanjio se broj gledatelja. Naime, više reprezentacije ne igraju dvoboje na način da je jedna od njih domaćin, već cijeli turnir igra više reprezentacija u jednom gradu. Tu odluku mnogi smatraju lošom, piše Index.

‘‘Hvala vam, Gerard Pique i ITF‘‘, napisao je švicarski tenisač Stanislav Wawrinka na svom Twitter profilu uz video praznih tribina s meča Francuske i Švicarske u Manchesteru, a odgovorio mu je Pique brojkom od 113.268 gledatelja: "Posjećenost u grupnoj fazi prošle godine. Možeš to sam usporediti, Stan. Mi to više ne organiziramo. Pitaj ITF."

Ljutito je na takav odgovor reagirao francuski tenisač Julien Benneteau: "Kako se usuđuješ išta reći? Doslovno ste ubili jedan od stupova tenisa, zajedno s ITF-om. Stoga, molim te, začepi."

Wawrinka: ITF plaća ljudima da dolaze na tribine i navijaju za svaku zemlju u svakom meču

Sada se opet oglasio Wawrinka. "Trivijalno pitanje o Davis Cupu: Jeste li znali da ITF plaća ljudima da dolaze na tribine i navijaju za svaku zemlju u svakom meču?"

Ta poruka Švicarca iznenadila je mnoge teniske fanove koji su mu pisali kako je to tužno, da se nadaju da to nije istina te da je riječ o Wawrinkinoj šali. "To je stopostotna istina", odgovorio im je Wawrinka.