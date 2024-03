PETKOVIĆ O VAR-u: "Neka se vidi tko je koliko zakinut, a kome se išlo u korist"

Dinamo večeras od 21 sat igra protiv PAOK-a u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige. Modre će predvoditi njihov najbolji igrač Bruno Petković (29), koji je ovih dana dao intervju za Nacionalov Tempo. Jučer je izašao dio intervjua u kojem je govorio o svom statusu u reprezentaciji, a danas je objavljen dio u kojem Petković priča o curenju VAR snimki u javnost, prenosi Index.

"Neka se napravi analiza VAR-a"

"Što se tiče situacije oko VAR-a, mislim da bi institucije morale raditi svoj posao. Mislim da to nije posao igrača, mi igrači ne bismo se trebali previše koristiti alibijima i stvarima koje nisu u našoj domeni. Neka sve bude transparentno, nemam problema s time, neka ljudi broje koliko je bilo sudačkih pogrešaka na račun Dinama, Hajduka, Osijeka, Rijeke i svih ostalih klubova. Neka se napravi analiza, neka se vidi tko je koliko zakinut, kome se išlo u korist. Neka sve bude transparentno. Želim da sve bude pošteno i da na kraju najbolji bude prvi."

O transferu u Trabzonspor

Cijelo prošlo ljeto Petković je bio želja tadašnjeg Trabzonsporovog trenera Nenada Bjelice, no na kraju je potpisao produljenje ugovora s Modrima: "Nisam razmišljao u tom smjeru. Bilo je kontakata, čak i neki pokušaj dogovora. Ponuda koju sam tada dobio bila je puno izdašnija od one koju sam imao ovdje. Jako puno toga se desilo zbog čega se to nije realiziralo. Bjelica je trener koji me poznaje bolje od bilo kojeg drugog trenera, ali ja bih se dokazao i kod bilo kojeg drugog trenera."