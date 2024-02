Petković bi po pravilniku trebao biti kažnjen

Robert Jarni smijenjen je s mjesta izbornika hrvatske U-17 reprezentacije, službeno je objavio Hrvatski nogometni savez. Jarni je dobio otkaz nakon što je HNS potvrdio autentičnost Jarnijeve izjave da će u dvoboju Real Betisa i Dinama u Konferencijskoj ligi navijati za Betis, klub u kojem je igrao od 1995. do 1998. godine.

Bruno Petković, jedan od Dinamovih kapetana, na jučerašnjoj je presici odgovorio Jarniju. "Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klauni. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun", poručio je Petković.

Što kaže Disciplinski pravilnik?

Ako će HNS biti dosljedan svom Disciplinskom pravilniku, Petković bi mogao biti kažnjen. U članku 85. Disciplinskog pravilnika stoji:

1) Igrač ili nogometni djelatnik koji vrijeđa, kleveće ili širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, nogometnom djelatniku bilo kojeg kluba ili članu nogometnog rukovodstva u bilo kojem tijelu, sucu ili treneru, ili se nasilno ponaša, kaznit će se:

- igrač:

- novčanom kaznom i zabranom igranja na dvije do šest utakmica.

- djelatnik:

- novčanom kaznom i zabranom obavljanja funkcije u trajanju od dva mjeseca do godinu dana, prenosi index. hr.