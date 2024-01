PERKOVAC: "Napravili smo previše gluposti za jednu utakmicu"

Hrvatska je izgubila 34:32 od Francuske na otvaranju drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu. Utakmicu je odmah po završetku za RTL komentirao izbornik hrvatskih rukometaša Goran Perkovac.

"Moram reći da su moji osjećaju podijeljeni. Sretan sam zbog ovih dječaka koji su pokazali da mogu igrati protiv najboljih na svijetu, a s druge strane sam tužan jer smo radili glupe greške. Imali smo ih, čak smo bili i bolji, ali smo napravili previše gluposti za jednu utakmicu.

Činjenica je da imamo mlade momke koji tek od prije 4-5 mjeseci igraju na ovom nivou, kroz utakmice će to bolje prihvatiti i naučiti donositi bolje odluke. Kuzmanović je bio odličan, mi smo to morali kapitalizirati. Kad imaš 16 obrana vratara, moraš to iskoristiti. Morali smo uzeti neki bod, ali radili smo nevjerojatne greške. Svaka iduća utakmica je finale. Učimo iz utakmice u utakmicu, vjerujem da imamo ogromne šanse protiv Mađara", rekao je Index.