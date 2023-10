Penavin plakat podijelio i same Vukovarce: "Tu vam se šetaju ratni zločinci, tamo na terasi ih i sada ima"

Bivši pripadnici HOS-a na čelu kolone sjećanja u Vukovaru i plakat s likom Jean-Michela Nicolliera podijelile su javnost. Penava poziva sve u Vukovar, Udruge proizašle iz Domovinskog rata kažu da ne žele da se dogodi 2014. i pokušaj dvije kolone nego da treba smirivati tenzije. U svakom slučaju većina misli da se radi o politizaciji jer predizborna je godina. Ali Vukovar nije ni vrijeme ni mjesto, piše N1.

Plakat za ovogodišnju kolonu sjećanja s istaknutim slovom U i likom vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera podijelio je javnost, ali i Vukovarce. Mnogi o tome ne žele.

Oni koji žele komentirati, podijeljeni su.

“Mislim da je gradonačelnik Penava sve rekao jasno i glasno i da je sve jasno. Hrvatima u gradu Vukovaru je isto dosta provokacija, izazivanja i kome smeta neka ne dođe.”

“S jedne strane se bore protiv toga U, s druge strane se ističe to U, tako da ne znam.. Treba li Vukovar biti grad podjela ili grad jedinstva? Grad jedinstva.”

“Mislim da ne treba dizat tenzije u sadašnje vrijeme, mislim da bi sve to trebalo smirivat.”

“Tu vam se šetaju ratni zločinci, tamo na terasi ih i sada vjerojatno ima, šeću se po gradu ih susrećemo svaki dan tu. Da li je to uredu?”

Poruka Neka zaobiđu Vukovar oni kojima smeta U i HOS nije zabrana, objašnjava svoju izjavu vukovarski gradonačelnik.

“Molba. Ne uvjet i zabrana. Molba svima kojima smetaju postrojbe HOS-a. Kako netko može doći u Vukovar, pokloniti se žrtvi Vukovara, a pri tome negirati žrtvu postrojbe koja je branila ovaj grad. Meni je to neshvatljivo”, rekao je Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, piše N1.

U HDZ-u citiraju molbe građana Vukovara. “Cijeli dan dobivam poruke Vukovaraca da ne dozvolimo da se rade podjele, zgroženi su ljuti…”, kaže Nikola Mažar, saborski zastupnik HDZ-a.

A Penavin potez osudila je i majka Jean-Michela Nicoliera. Za Jutarnji list tvrdi da je nitko nije pitao može li se lik i simbol njenog sina čiji se posmrtni ostaci još uvijek traže koristiti na plakatu i traži da se fotografija ukloni. Iz Domovinskog pokreta tvrde – to su manipulacije.

“Ja ću vam sad reći koje su riječi njegove majke sad prije dva sata Damiru Markušu, mome prijatelju koji se borio zajedno sa mnom u Vukovaru. Da će hodati s njim u koloni sjećanja. Neće nam određivati ni Tomo Medved koji manipulira s gospođom Lilian, koju je doveo u stožer HDZ-a za prošle izbore. Tko manipulira s obitelji Jean-Michela Nicoliera? Ja ću vam reći – HDZ, Andrej Plenković i Tomo Medved”, tvrdi Stipe Mlinarić, saborski zastupnik DP-a.

A je li manipulacija istaknuto slovo U na plakatu? Penava proziva one koji se na to referiraju, kao da on osobno jučer nije potencirao upravo to slovo predstavljajući plakat.

“Kažu sa velikim slovom U u sloganu. Jedino veliko slovo u sloganu je V. Sva druga slova u imenu Vukovar su istog fonta. Ali netko vidi najveće slovo U. Postoje ljudi u Hrvatskoj kojima smeta slovo U u abecedi”, kaže Penava.

Penavina retorika je put u jednoumlje, poručuje HDZ-ov koalicijski partner Dario Hrebak, saborski zastupnik HSLS-a.

Idućeg tjedna sastat će se Vijeće za domovinski pijetet na čelu kojega je Tomo Medved i na kojem će se usuglašavati program obilježavanja Dana sjećanja. HDZ-u ovakvo obilježavanje očito nije prihvatljivo, a Plenković ima šalje poruku Domovinskom pokretu da to financira država.

“Poruka mu je nemoj platiti ništa. Ljudi će doći u Vukovar u kolonu. Nisi platio ništa. Platio si svojim ministrima, sebi i ostalim dužnosnicima koji dolaze platio si dnevnice”, odgovara Mlinarić.

Ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja dobilo je žestoku političku uvertiru. Teško je zamisliti da su ovaj čovjek (bista u kadru) i svi njegovi stradali suborci život dali da bi na njihovim nestalim kostima političari skupljali poene.