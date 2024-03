PEDESETA OBLJETNICA PRVOG USPONA 100 ŽENA NA MOSOR Izložba arhivnih fotografija prikazat će povijest uspona, koji se tradicionalno održava povodom Dana žena

U petak, 8. ožujka 2024. godine, s početkom u 19 sati održat će se svečano otvorenje izložbe fotografija povodom pedesete obljetnice prvog uspinjanja 100 žena na vrh Mosora. Izložba će biti postavljena u Galeriji Fotokluba Split u Marmontovoj ulici u Splitu, a možete ju posjetiti do 26. ožujka.

HPD Mosor iz Splita već tradicionalno organizira uspon 100 žena na vrh Mosora, a održava se početkom ožujka povodom Međunarodnog dana žena, i to prve nedjelje koja je najbliža 8. ožujku. Prvi uspon organizirao se prije pedeset godina, 10. ožujka 1974. godine i to po uzoru na sličan uspon u Sloveniji koji se zvao Sto žensk na Triglav.

Bila je to popularna, atraktivna, najveća i najmasovnija manifestacija planinarsko-rekreacijskog sadržaja, nadaleko poznata, posvećena prije svega ženama i obilježavanju Dana žena, doprinoseći popularnosti planinarenja i posjećenosti planine Mosor. Do 1991. godine održano je 18 uspona. Započelo je skromno s malim brojem sudionica, da bi u kasnijim usponima sudjelovalo i po nekoliko tisuća žena. Prema precizno vođenim podacima o svim usponima, do Vickovog stupa popele su se 10.633 sudionice, a do planinarskog doma Umberto Girometta preko 15.800 sudionica.

Od 2014. godine HPD Mosor aktivno organizira ovaj uspon, a prigodno je se ove godine, na pedesetu obljetnicu, 'poklopio' i datum te će ovogodišnji uspon biti održan 10. ožujka s početkom u 9:30 sati ispred planinarskog doma na Mosoru, odakle će se krenuti s usponom na vrh. Svake godine, sve više žena dolazi i sudjeluje, te se vraća ta "stara slava" ovog zaista lijepog uspona.

Izložba arhivskih fotografija

Više o izložbi kazala nam je Sonja Nikolin, dopredsjednica Hrvatskog planinarskog društva Mosor.

"Mi imamo jako dobru arhivu uspona. U organizaciji uspona najviše su se istaknuli naši članovi, braća Bojan i Mitja Tollazzi i Bogomir Medić koji su dugo godina bili na čelu organizacijskog odbora, ali cijeli HPD Mosor je sudjelovao tako da smo napravili jednu jako bogatu arhivu s informacijama i starim fotografijama uspona, zbog čega smo zapravo i htjeli upravo na ovaj način obilježiti pedesetu godišnjicu prvog uspona", kazala nam je.

Također, kontaktirali su i žene koje su sudjelovale u usponima, te su im i one ustupile svoje fotografije.

"Na izložbi će biti arhiva HPD Mosor, te privatna arhiva žena koje su sudjelovale u usponima", dodaje.

Fokus izložbe je na starije uspone, od prvog 1974. godine do 90-ih godina prošlog stoljeća, kada je manifestacija bila jedna od najveća i najmasovnija manifestacija planinarsko-rekreacijskog sadržaja na području bivše države.