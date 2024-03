Pažnja, vozači! Ovo morate napraviti da biste produljili vozačku: Donosimo cijene i rokove

Za razliku od osobne iskaznice, vozačka dozvola nije obvezna isprava pa je građani ne moraju izvaditi nakon isteka važenja ako ne namjeravaju voziti. No, ako ste među 78.524 vozača kojima je istekla vozačka u razdoblju pandemije od 2020. do 2023., donosimo detalje o tome kako je produžiti, koliko će vas to koštati i koji će vam svi dokumenti trebati.

Što trebate za produljenje dozvole?

Svi koji su barem jednom izrađivali vozačku, znaju da dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G važi deset godina. Zahtjev za izdavanje i produljenje vozačke dozvole podnosi se u policijskoj upravi ili policijskoj postaji koja obavlja poslove izdavanja vozačkih. Iz MUP-a navode da obrazac zahtjeva za izdavanje vozačke ispisuje službenik na šalteru, a podnositelj svojim potpisom potvrđuje točnost podataka, piše Danas.hr.

Za produljenje, odnosno obnavljanje vozačke trebate priložiti:

vozačku dozvolu

zdravstveno uvjerenje i to za upravljanje vozilima kategorije C1, C, D1, D, C1E, CE, D1, E, DE, H, te kategorije B kada je upravljanje vozilom u profesionalne svrhe, ako je vozačka kojoj je istekao rok valjanosti bila izdana na temelju zdravstvenog uvjerenja kojim je bila utvrđena obveza ponovnog zdravstvenog pregleda - ne starije od šest mjeseci

jednu fotografiju veličine 35x45 mm

dokaz o uplati

Nećete morati priložiti fotografiju ako vam je u proteklih pet godina izdana biometrijska putovnica, elektronička osobna iskaznica, osobna iskaznica koja ima OIB ili e-vozačka dozvola izdana od 4. rujna 2017. godine za čije je izdavanje priložena fotografija. Uz uvjet da vam se izgled nije bitno promijenio.

Online produljenje vozačke dozvole

Od rujna 2017. godine vozačku možete produljiti i elektroničkim putem kroz sustav eGrađani ako imate novu eOsobnu s identifikacijskim i potpisnim certifikatom. U tom slučaju predajete eZahtjev za izdavanje vozačke, a ovu mogućnost možete koristiti samo za izdavanje vozačke u redovnom postupku.

U sustavu eGrađani ne morate dostavljati fotografiju budući da će nju kao i vaš potpis preuzeti iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno iskoristit će vašu fotografiju i potpis koji su korišteni kod izdavanja eOsobne.

Ostale dokumente, kao što su dokaz o uplati, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ili dokaz o kvalifikacijama profesionalnih vozača, trebate skenirati i dostaviti uz online zahtjev.

Više ne trebate na liječnički ako ste stariji od 65 godina

Svi vozači koji su navršili 65 godina više ne moraju obaviti liječnički pregled za produljenje vozačke.

"Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana", stoji u Zakonu o sigurnosti na prometima.

Ranije je u tom članku pisalo da se vozačka izdaje s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 65. godine života vozača, no ta je granica s dobi u međuvremenu izbačena. U prijevodu to znači da ako ste prvi put vozačku izvadili s primjerice 18. godina i tada niste imali nikakvo ograničenje, ni sada, gotovo pet desetljeća nakon, ne morate na liječnički. Isto vrijedi i za vozače s navršenih primjerice 70 ili 80 godina, pa i starije.

Nadalje, liječnički pregled za instruktora vožnje i vozača B kategorije koji vozačku koriste u profesionalne svrhe obnavljaju se svakih 10 godina i to kod produljenja vozačke. Dakle, ne morate na liječniku prije produljenja vozačke ako ne spadate u jednu od tih skupina vozača i ako nemate drugih ograničenja.

Koliko košta produljenje vozačke

Ovisno o žurnosti postupka, produljenje vozačke platit ćete između 20,04 eura i 59,73 eura koje možete uplatiti uplatnicom koja se podiže u policijskoj upravi ili postaji, općom uplatnicom ili internet bankarstvom na IBAN državnom proračuna (HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-477-OIB).

U redovnom postupku, cijena za izdavanje vozačke iznosi 20,04 eura, odnosno 24,02 kada se vozačka dostavlja na adresu vozača. Za ubrzani postupak morat ćete izdvojiti 26,54 eura odnosno 59,73 eura za žurni postupak.

Rok za produljenje vozačke dozvole

Vozačku dozvolu izdat će vam najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva za izdavanje u redovnom postupku. U ubrzanom postupku dozvola se izdaje u toku od tri radna dana, a u žurnom postupku u roku od 24 sata od podnošenja zahtjeva.

Vozačku izrađenu u redovnom postupku vozaču uručuje policijska uprava, odnosno policijska postaja u kojoj ste podnijeli zahtjev za izdavanje. Može se dostaviti putem dostavne službe na adresu prebivališta, boravišta, uobičajenog prebivališta ili odobrenog stalnog ili privremenog boravka vozača ako ste takav način dostave zatražili kad ste podnijeli zahtjev, piše Danas.hr.

Policijska uprava ili postaja podnositelju izdaje potvrdu o podnesenom zahtjevu koja vrijedi za upravljanje vozilima 30 dana od podnošenja zahtjeva. Tu ste potvrdu dužni vratiti nadležnom tijelu nakon što vam stigne vama vozačka dozvola.

Ako ne preuzmete vozačku u idućih 90 dana od dana isteka rokova za izradu vozačke, nadležno tijelo će je poništiti.

Informacija o izrađenoj vozačkoj ne šalje se na mail ili SMS-om pa ako vas zanima je li vam gotova vozačka, morat ćete to provjeriti u policijskoj upravi ili postaji u kojoj ste predali zahtjev.