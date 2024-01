Pavić brončana, Prodan peta na Grand prixu u Portugalu

U finalnom bloku imali smo dvije predstavnice, Petrunjelu PAVIĆ (JK „Dubrovnik 1966“) i Karlu PRODAN (JK „Pujanke“ – Split), no, broncu je osvojila samo Dubrovkinja Pavić.

Pavić je borbu za brončanu medalju pobijedila protiv Jeongyun LEE (KOR) te osvojila svoju prvu medalju na IJF World Judo Tour-u i izuzetno bitne bodove na svjetskoj rang ljestvici.

„Super, prva medalja je tu. Stvarno sam zadovoljna borbama i cijelim danom kako je to izgledalo. Tako da mogu reći da sam zadovoljna i presretna. Očekivala sam jako dobre borbe, ždrijeb je bio OK i nadala sam se naravno prolazu što dalje. Ne mogu reći da sam očekivala postolje, ali mi je drago da sam to ostvarila.“ – kazala je Pavić.

U eliminacijskim borbama bila je bolja od Irene CALEO (ITA), Hyunji YOON (KOR) i Yael VAN HEEMST (NED). Polufinale je izgubila od Nijemice Anne Monta OLEK koja u konačnici osvaja zlatno odličje.

Prodan je danas ostala nadomak postolja u kategoriji -78kg, borbu za broncu izgubila je od Francuskinje Chloe BUTTIEG. Dugo je trajao povratak na tatami za 25-godišnju Splićanku koja je muku mučila sa saniranjem povreda, stoga se svakako današnji nastup treba gledati s uspjehom. Četiri pobjede i dva poraza zasigurno je pokazatelj da je na pravom putu. U jutarnjem djelu natjecanja bolja je bila od Loriane KUKA (KOS), Eliraime SILVESTRE (DOM), Natalie POWELL (GBR), Jeongyun LEE (KOR) dok polufinale gubi protiv Slovenke Metke LOBNIK.

U kategoriji -100kg nastupio je Zlatko KUMRIĆ koji je upisao pobjedu i poraz, bolji je bio od Francuza Marca Francoisa NGAYAP, a poražen je od Srbina Bojana DOŠENA.

Danas smo u kategoriji +78kg imali dvije predstavnice, Tinu RADIĆ i Ivanu ŠUTALO. Radić je pobijedila Samiru BOUIZGARNE (GER) i upisala poraz protiv Sydnee ANDREWS (NZL). Šutalo je poražena protiv Ane Laure PORTUONDO ISASI (CAN).