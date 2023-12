Pavasović Visković bez dlake na jeziku: Nemam nikakvog poštovanja prema Strahonji, ali...

Prije desetak dana Hajduk je na Poljudu pobijedio Goricu 3:0, a na tribinama je Torcida razvila transparent koji je bio upućen Mariju Strahonji, HRT-ovom sudačkom ekspertu. "Nemoj, Strahonja, da te brige more zašto više ne možeš na more", pisalo je na transparentu koji je Torcida podigla na Sjeveru.

Tu nisu stali. Ubrzo se stadionom prolomilo skandiranje: "Nema na more, nema na more", a tome su pridodali i raznorazne uvrede i tako pokazali što misle o načinu na koji Strahonja u studiju HRT-a komentira zbivanja u HNL-u.

Poznati odvjetnik i nekadašnji predsjednik Hajdukovog Nadzornog odbora Ljubo Pavasović Visković iznio je zanimljiv stav o porukama Torcide upućenih Strahonji.

"Nemam nikakvog poštovanja prema Strahonji, ali od svega ovoga jače je moje poštovanje njegovog prava da slobodno govori što želi"

''Prema javnom djelovanju Marija Strahonje nemam nikakvog poštovanja (čovjeka ne poznajem i ne znam ništa o njemu). Bio je loš sudac koji je smatrao poštenim suditi klubu iz grada u kojem živi i za koji navija, često licemjeran u komentarima, iritantnih i pristranih procjena odluka (nije penal na Pukštasu u Superkupu, ali na Periću u Osijeku je...itd., itd., itd. - možemo tri dana nabrajati), javlja Index.

Ali od svega ovoga jače je moje poštovanje njegovog prava da slobodno govori što želi i bude siguran u svakom pedlju ove zemlje, da se dobrodošlo osjeća svugdje, bez vrijeđanja i neprimjerenih komentara. Ja sam neobjektivan u odnosu na svoj klub, on na svoj i to je u redu. Onaj koga smetaju njegovi komentari ima način - mail hrt-u i otkaz pretplate. Nije se on sam tamo doveo'', zaključio je Pavasović Visković.