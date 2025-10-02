Pao je prvi snijeg u Hrvatskoj

Kamera planinarskog doma Zavižan jutros je zabilježila snijeg na južnoj padini vrha Vučjak. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u 7:50 sati temperatura je iznosila –2 °C, a zabilježen je centimetar snijega.

Zavižan je tako jedino mjesto u Hrvatskoj gdje je danas pao snijeg, pokazuju automatske postaje DHMZ-a.

Vrijeme danas

U unutrašnjosti zemlje očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima. U Gorskoj Hrvatskoj moguća je slaba kiša, a u najvišim predjelima i pokoja pahulja. Na Jadranu će prevladavati sunčano, ali i vrlo vjetrovito vrijeme.

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se između 9 i 14 °C, dok će na Jadranu biti od 15 do 20 °C. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, osobito podno Velebita s orkanskim udarima.

Vrijeme sutra

Sutra će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. I dalje će biti vjetrovito, uz jaku i olujnu buru koja će u Dalmaciji imati i orkanske udare. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će prema večeri slabjeti.

Minimalne temperature kretat će se od 2 do 6 °C, na Jadranu od 9 do 12 °C, dok će maksimalne dnevne biti između 9 i 13 °C, a na obali 16 do 18 °C.