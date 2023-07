'PAKLENA' VRUĆINA Amerikanka iz Teksasa priznaje: 'Mislili smo da ćemo biti spremni na ovo, ali ovdje je puno toplije...'

Vrhunac je toplinskog vala u Hrvatskoj, vrućine su i visoke temperature diljem zemlje.

Najtopliji je danas Sinj, gdje je izmjereno 38 stupnjeva, slijede Imotski, Knin i Sisak s 37 stupnjeva.

Sutra bi na kontinentu trebalo biti nešto manje vruće, ali na moru će se zadržati temperature više od 36 stupnjeva. U Splitu, koji i danas mjeri visokih 35 stupnjeva, neki su osvježenje pronašli u moru, neki na orošenim terasama kafića, mnogi i u Dioklecijanovim podrumima, ali i u parkovima. No mnogi priliku za rashlađenje nemaju, piše RTL.

Jure Mastelić vozač je rikše Splitu i za RTL kaže da ga malo hladi to što vozi rikšu: "Život je borba. Borimo se, nema 'oću-neću. Moraš!" Radi i kad je najgore, od 9 do 17 sati, a na savjet liječnika da je dobro u to vrijeme izbjegavati sunce, dobacuje: "Eeee, a kažu oni svašta, al moraš radit'. Nema, nema izbora."

Arnir Novak rimski je legionar u Splitu pa kaže kako si pomaže:

"Vatamo lada dok ga ima. Pokušavamo ostati hidrirani, uzimamo vode svakih toliko da nam ne dođe slabo, i to je to. Kaciga jedino što dobro štiti od sunca , ali opet težina je na glavi. Navikli smo."

Kelly Perez je stigla u Split iz SAD-a i to iz Teksasa. Priznaje, ovakve temperature nije očekivala: "Mi smo iz Teksasa, gdje je obično vrlo vruće. Mislili smo da ćemo biti spremni na ovo, ali ovdje je puno toplije nego što smo očekivali. Toplo je kao u Teksasu, možda je ovdje i toplije nego u Teksasu."

Mabelle Greblet ima odgovor otkud tako visoke temperature: "Globalno zatopljenje. U zatvorenom je bolje nego na otvorenom, ali bih ipak voljela biti blizu velikog hladnog bazena.