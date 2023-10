PAJASEN JE MEĐU NAMA Splitski skautski zbor i Park-šuma Marjan idu u borbu protiv najinvazivnije biljke u Splitu koju mnogi pogrešno sade i kao ukrasnu biljku

Splitski skautski zbor, u suradnji s Javnom ustanovom Park šuma Marjan, pokreće volontersku akciju čišćenja Marjana od invazivne biljne vrste pajasen (Ailanthus altissima).

Ova je invazivna vrsta, između brojnih drugih, prepoznata kao stvarna prijetnja bioraznolikosti, zbog oduzimanja prostora drugim biljnim vrstama, te izuzetno brzog, agresivnog širenja.

Splitski izviđači, kroz permanentno djelovanje unutar Green Split Blue programa, pokreću inicijativu osvješćivanja javnosti, putem volonterskog djelovanja brojnih mladih našeg grada, na čišćenju od ove invazivne vrste.

Goruće pitanje

"Mi planiramo početi od Marjana, jer je to goruće pitanje. Zato želim zahvaliti javnoj ustanovi Park-šuma Marjan i gospodinu Pejnoviću koji je prepoznao inicijativu i odmah ju prihvatio, jer mi ne možemo na Marjan nogom zakoračiti s takvom namjerom bez njihovog odobrenja i licenciranih stručnjaka. Krenut ćemo s Marjanom i mislim da će nas to kao cijelu zajednicu dovesti daleko, jer je pajasen u ovom trenutku prepoznat kao najagresivnija i najinvazivnija vrsta koja oduzima prostor ostalim biljkama j negativno djeluje na bioraznolikost", rekao je za medije Edi Perić, predsjednik Splitskog skautskog zbora, jedan od inicijatora ove akcije.

Situacija već nije najbolja, a ako se nastaviti ovako širiti kroz sljedećih desetak godina moglo bi doći do goruće situacije.

Teško ga je iskorijeniti jer se invazivno širi, a ljudi nisu upoznati s njegovom štetnošću i sade ga kao ukrasnu biljku.

"Mi kao izviđači smo organizatori volontiranja, a javna ustanova je autoritet što se tiče iskorijenjivanja. Glavni ishod trebao bi biti širenje svijesti građana. Jedino što kao volonteri možemo jest čupanje mladica. Mi smo svjesni da ovo neće riješiti problem, no spremni smo se dugoročno baviti ovim problemom. Svjedoci ste da već šest sezona radimo Boranku i nadamo se da ćemo tako raditi i ovaj projekt", dodao je.

"Pajasen je među nama. Hoćemo li čekati sudbinu ili nešto napraviti? Za prvi vikend već imamo prijavljenih 170 volontera, uglavnom iz srednje škole, a za drugi vikend već 150. Mislim da će to ukazati na problem", zaključio je Perić.

Akcija kreće od zoološkog vrta

"Pajasen je jedan dugoročni problem i borba protiv toga će biti pajasen. Uklanjanje pajasena nije lagano, i ovo će nam biti do ar sken situacije", rekao je za medije Marko Pejnović, ravnatelj javne ustanove Park-šuma Marjan.

Nemaju podatke o površini pajasena na Marjanu, no nadaju se da će nakon ove akcije dobiti procjenu. Akcija će krenuti od zoološkog vrta, a isčupane biljke će ići na spaljivanje.

"Pozdravljamo ovu akciju i zahvaljujemo gospodinu Ercegu na čiju smo inicijativu krenuli u ovaj projekt. Ovo je trajna borba koja nikada neće prestati", dodao je Pejnović, jer nikada neće doći do potpune sanacije. Kaže, da bi se sve uklonilo na noge bi se trebala dignuti svi i pročešljati svaki dio Marjana, no nakon šest mjeseci vjerojatno bi opet došlo do pojave pajasena.

Glavni donatori pod kojima se skautske zelene inicijative trenutačno odvijaju su Europska komisija, putem Europskog socijalnog fonda (332.676,32 kn (44.153,74 €) i Ured za udruge Vlade RH (58.707,59 kn (7.791,84 €). Kroz projekt „Scoutcity-grad po mjeri djece – 2. generacije“, u partnerstvu s HGSS-stanica Split.

U ovom trenutku, za 3 subote – kada su planirane aktivnosti – već je prijavljeno više srednjih škola s preko stotinu volontera:

Subota, 4. 11.

- 5. gimnazija - 40 učenika

- 3. gimnazija - 52

- OŠ Brda - 35

- Prirodoslovna škola - 40

UKUPNO - 167

Subota, 11. 11.

- Škola za dizajn, grafiku i odr. grad. - 40

- Prirodoslovna škola - 30

- 4. Gimnazija - 40