'PADAJU' BRADE SPLIĆANA Bradata aukcija – predstavljamo kandidate

Više od 70 kandidata ponudilo je bradu il brk za brijanje u sklopu 7. Bradate aukcije, aktivirali su se oko sakupljanja donacija i spremni čekaju brijanje u subotu.

Primarni motiv ove humanitarne akcije izražava se u edukaciji javnosti o važnosti preventivnih pregleda i brizi za zdravlje, s ciljem prevencije malignih oboljenja kod muškaraca.

Za svog kandidata, novac za brijanje uplatite na IBAN Županijske lige protiv raka Split: HR7024070001500328251 s napomenom (opis) 'Za Bradatu 2023. - ime kandidata'; poziv na broj: 99

Donaciju možete donijeti i direktno na dan Bradate u Plan B, a na samom događaju u prodaji će biti i brojni proizvodi partnera Bradate aukcije od kojih sav prihod, naravno, ide na račun Županijske lige protiv raka Split.

PROGRAM DOGAĐANJA U SUBOTU, 2.12.

12:00 POČETAK BRIJANJA - hrana, piće i odličan glazbeni program cijeli dan (Matthew Bee od 11-14:00 h; Music Selector od 14-15:00 h; Little sister 15 do 15:30 h; Anna Blitz od 15:30-16:00 h; Little sister 16– 17:00 h, Anna Blitz 17-18:30 h, Tonći Jukić od 18:30-22:00 h)

12:00 MOTO VOŽNJA S MUDIMA – s platoa ispred Plana B

12:15 PIVSKA MILJA – početak utrke na platou ispred Plana B

Među onima koji su se odazvali bradatom zovu u pomoć za Županijsku ligu su brojne osobe, tvrtke i obrti: Sličice pričaju, Nogometne ikone, Splicka scena, kraft pivovara Tap B, Spartium Kozmetika (Meštar kozmetika), Biobaza (Jajoper), Galeb, Priska Med poliklinika, Javna ustanova sportski objekti Grad Split, Day & night bar Tennis, Restoran Movi, TK Split 1950, Poliklinika Sinteza, Street media i Adorea. Među hotelijerima istaknuli su se podrškom Marvie Hotel & Health, Lošinj Hotels & Villas, Dalmacija Luxury Hotels & Villas, Hotel Cornaro, Marmontova Luxury Rooms te tvrtke Grawe Osiguranje, Merkur osiguranje i Generali osiguranje.