PADA I TORANJ Nastavlja se rušenje hotela Marjan, ovaj dio grada uskoro će dobiti sasvim novi izgled

Početkom proljeća započelo je rušenje hotela Marjan na Zapadnoj obali, a radovi i dalje traju.

Uklanjanje stare strukture hotela potrajat će do kraja godine. Nakon toga uslijedit će izgradnja novog objekta koji bi, prema riječima investitora, svoja vrata trebao otvoriti 2026. godine.

Cijeli istočni kompleks bivšeg hotela Marjan već je sravnjen sa zemljom, te je s vremenom i sam toranj došao na red. Stakla s pročelja tornja počela su se skidati u svibnju.

Radovi na hotelu bili su obustavljeni tijekom ljeta od 15. lipnja do 15. rujna, no sada do kraja godine stajanja nema. Nakon ljetne stanke očišćen je okolni teren i počelo je rušenje tornja uklanjanjem stakla.

Kako sada izgleda megakompleks koji se nalazi na splitskoj Zapadnoj obali s obzirom na današnji nastavak radova u odnosu na prije, pogledajte u nastavku.

Sve su snimili Siniša Vickov i EdoStuff Aviation.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation Foto: EdoStuff Aviation