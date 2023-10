PAD KONZERVATIVNE VLADE U POLJSKOJ! Izlazne ankete su jasne, centar i ljevica već počinju pregovore

Izlazne ankete nedjeljnih parlamentarnih izbore u Poljskoj ukazuje na to da je vladajuća nacionalno-konzervativna stranka Pravo i Pravda (PiS), kako se očekivalo, osvojila najveći udio glasova, procjena je 36,8%.

Međutim, ako se takvi rezultati službeno potvrde, a službeno će se objaviti do utorka, gotovo je sigurno da to neće biti dovoljno da osigura većinu koja je potrebna PiS-u kako bi ostao na vlasti treći mandat zaredom.

Centristička Građanska koalicija (KO) je na drugom mjestu s 31,6%. Potencijalni partneri u formiranju nove koalicijske vlade, centristička Treća opcija (13%) i Ljevica (8,6%), su treći i četvrti prema izlaznoj anketi koju je provela Ipsos.

Krajnje desna Konfederacija (Konfederacija) je peta sa 6,2% - znatno nižim rezultatom nego što su prethodne ankete sugerirale.

Prema izlaznoj anketi Ipsosa, PiS bi osvojila 200 mjesta u Sejmu, moćnijem donjem domu parlamenta koji ima 460 mjesta. To je znatno manje od većine, čak i ako bi sklopila savez s Konfederacijom, za koju se predviđa da će osvojiti 11 mjesta.

Međutim, KO (predviđenih 163 mjesta), Treća opcija (55) i Ljevica (30) imali bi ukupno 248 mjesta prema procjeni Ipsosa. To bi im omogućilo da formiraju novu poljsku vladu.

Izlazne ankete također pokazuju da je izlaznost iznosila 72,9%, što je daleko najviše zabilježeno na parlamentarnim izborima u Poljskoj od pada komunizma. Prethodni rekord iznosio je 62,7% iz 1989. godine.

Izlazna anketa provedena je na 900 slučajno odabranih biračkih mjesta uz uzorak od oko 90.000 ljudi, što je znatno više od običnih anketa javnog mnijenja koje obično imaju uzorak od oko 1.000 ispitanika. Na posljednjim parlamentarnim izborima 2019. godine, izlazna anketa - također provedena od strane Ipsosa - bila je vrlo bliska službenim rezultatima.

Following reports that some polling station staff have been asking voters if they want ballots for both the parliamentary election and referendum - which are taking place simultaneously - the electoral commission has declared that this should not be done https://t.co/S7GiSAg383

— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) October 15, 2023