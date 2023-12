PAD FILIPOVIĆA Objavljene nove snimke: "Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova,..."

Tjednik Nacional objavio je nove poruke između savjetnika ministra gospodarstva Davora Filipovića koji su doveli do njegove smjene. U njima se ministarstvo opisuje kao mjesto gdje pada "lova".

Zbog razgovora između Jurice Lovrinčevića, savjetnika u ministarstvu gospodarstva, i novinara Mreže TV Marina Vlahovića pao je resorni ministar Davor Filipović.

U njima se eksplicitno vidi trgovina utjecajem ljudi bliskih Vladi Andreja Plenkovića, a tjednik Nacional danas je objavio njihov nastavak. Lovrinčević detaljno opisuje kako bi transakcija između njega i televizije trebala izgledati.

Lovrinčević se jučer oglasio oko svega i rekao da nikad nije uzeo ni tražio proviziju, mito, "kuvertu", "kickback" ili kako god to željeli nazvati.

Nacional je danas objavio nove poruke. Prenosimo dio.

Lovrinčević: Saša, vas dvojica i da to može stvarno funkcionirati. Imate prostora. Ja sam ove godine izvukao 140 hiljada eura, mogu i iduće godine isto, minimalno. Barem dok sam tu u Ministarstvu, tu di pada lova, tak da, love ima, nije problem.

Vlahović: Da.

Lovrinčević: Samo znaš da ono da nitko nema problema, jebi ga znaš… Mene osobno zanima samo da obojica rade i da radite korisne stvari za društvo. Uvijek kažem, jebi ga ono. Ja mislim da tu jebi ga ima…

Vlahović: A kužim, mislim ja nemam, kak’ da ti kažem oni su u svađi, oni su se ovaj, ovaj je njemu napisao znaš ono…

Lovrinčević: Jebi ga to će se riješit, nije problem da ti s njim dogovoriš da mi to polako i kad ovaj vidi da ga mi nećemo zajebat da to funkcionira, znaš…To ti je ono 145 hiljada eura..

Vlahović: Sad do Nove?

Lovrinčević: Da! Još i vas dvojica to ti je ono…

Vlahović: To je pola od toga, ne?

Lovrinčević: Pola tebi, pola Marku…

Vlahović: Od tih 145?

Lovrinčević: Ne, ne 145 hiljada eura, možda i 150, znači to je ok, 160, imaš 75, pa 30 posto puta 7, 21, 22,5, znači to je 52, 53 tisuće eura, svaki dobije po 25, 26 hiljada eura, svi ste sve riješili međusobno sve, prebili sve dugove vaše ovo ono i svi su u dobroj situaciji!