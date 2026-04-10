Ozlijedio se Luka Vušković

Hrvatski nogometaš Luka Vušković ozlijedio se uoči važnog dvoboja u Bundesligi, zbog čega će propustiti utakmicu protiv Stuttgarta.

Nogometaši Hamburgera SV u nedjelju gostuju kod VfB Stuttgarta u sklopu 29. kola, no trener Merlin Polzin neće moći računati na jednog od ključnih igrača u obrani.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Luka je dobio udarac u koljeno i propustit će nedjeljnu utakmicu. Sambi ima problema s bedrom i također nije dostupan”, rekao je Polzin na konferenciji za medije.

Vušković, koji je ove sezone standardan u početnoj postavi, ozlijedio se u utorak na treningu. Iako je nakon udarca u koljeno isprva nastavio s radom, bolovi su se naknadno pojačali pa je u srijedu i četvrtak trenirao odvojeno, uz rehabilitacijskog trenera.

Za sada nije poznato koliko će dugo izbivati s terena.

Dodatni problem za HSV predstavlja i izostanak Alberta Sambija Lokonge, dok su zbog ozljeda izvan kadra i Alexander Røssing-Lelesiit te Jean-Luc Dompé. Miro Muheim neće igrati zbog suspenzije, a pod upitnikom su i Bakery Jatta te Nicolás Capaldo.

HSV se šest kola prije kraja nalazi na 12. mjestu s 31 bodom i još uvijek nije osigurao ostanak u ligi, što dodatno povećava važnost nadolazeće utakmice.

Izostanak Vuškovića mogao bi otvoriti prostor Danielu Elfadliju, koji konkurira za mjesto u obrani i veznom redu, a prema najavama trenera trebao bi dobiti značajnu minutažu.