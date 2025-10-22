Close Menu

Oživljeni duh Splita kroz glazbu Ive Tijardovića: Besplatni koncert u Sveučilišnoj galeriji

Ulaz je slobodan

Udruga Trogirski glazbenici u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilišnom galerijom organizira koncert pod nazivom „Autobiografski – Tijardoviću u čast“, koji će se održati u petak, 24. listopada 2025. u 19.30 sati u Sveučilišnoj galeriji Split (R. Boškovića 31).

Koncert je zamišljen kao glazbeni hommage Ivi Tijardoviću, jednom od najvažnijih skladatelja dalmatinskog i hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Publika će moći uživati u izboru najljepših arija, dueta i instrumentalnih skladbi iz Tijardovićevih opereta Mala FloramyeSplitski akvarelKraljica lopte te glazbe za scenska djela poput Ribarskih svađa. Publika će imati priliku čuti nezaboravne skladbe poput “Vi ćete meni šaptat – I love you”“Daleko m’e moj Split”“O kućo mala”“Ta divna splitska noć” te instrumentalne minijature koje oživljavaju duh Splita s početka 20. stoljeća – grada koji je Tijardović proslavio svojom glazbom i humorom.

U glazbenom programu nastupaju:

Maja Andrijolić – sopran

Vlatko Belas – bariton

Gudački kvartet “Bozzotti”Ana Tošić D’Ambra – violina, Dakica Sanko – violina. Damiano Cosimo D’Ambra – viola, Katarina Evetović – violončelo

Kroz interpretacije vrhunskih glazbenika, koncert „Autobiografski Tijardoviću u čast“ predstavlja spoj tradicije, emocije i umjetničkog nadahnuća kojim Trogirski glazbenici i Sveučilište u Splitu čuvaju i promiču glazbeno nasljeđe Dalmacije.

Ulaz je slobodan.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0