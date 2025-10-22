Oživljeni duh Splita kroz glazbu Ive Tijardovića: Besplatni koncert u Sveučilišnoj galeriji

Udruga Trogirski glazbenici u suradnji sa Sveučilištem u Splitu i Sveučilišnom galerijom organizira koncert pod nazivom „Autobiografski – Tijardoviću u čast“, koji će se održati u petak, 24. listopada 2025. u 19.30 sati u Sveučilišnoj galeriji Split (R. Boškovića 31).

Koncert je zamišljen kao glazbeni hommage Ivi Tijardoviću, jednom od najvažnijih skladatelja dalmatinskog i hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Publika će moći uživati u izboru najljepših arija, dueta i instrumentalnih skladbi iz Tijardovićevih opereta Mala Floramye, Splitski akvarel, Kraljica lopte te glazbe za scenska djela poput Ribarskih svađa. Publika će imati priliku čuti nezaboravne skladbe poput “Vi ćete meni šaptat – I love you”, “Daleko m’e moj Split”, “O kućo mala”, “Ta divna splitska noć” te instrumentalne minijature koje oživljavaju duh Splita s početka 20. stoljeća – grada koji je Tijardović proslavio svojom glazbom i humorom.

U glazbenom programu nastupaju:

Maja Andrijolić – sopran

Vlatko Belas – bariton

Gudački kvartet “Bozzotti”: Ana Tošić D’Ambra – violina, Dakica Sanko – violina. Damiano Cosimo D’Ambra – viola, Katarina Evetović – violončelo

Kroz interpretacije vrhunskih glazbenika, koncert „Autobiografski Tijardoviću u čast“ predstavlja spoj tradicije, emocije i umjetničkog nadahnuća kojim Trogirski glazbenici i Sveučilište u Splitu čuvaju i promiču glazbeno nasljeđe Dalmacije.

Ulaz je slobodan.