Oženio se Marijan Kustić

Vjenčali su se predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i poduzetnica Nika Perenčević.

Slavlje se održalo u zagrebačkom hotelu Westin pred 300 uzvanika iz javnog života. Fotografi su zabilježili dolazak gostiju na svadbu, a među poznatim licima našli su se Stipe Pletikosa, Tomislav Svetina, Zlatko Mateša, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin, Davor Božinović i supruga Jasna...

Mjesecima se šuškalo o romansi bivše supruge Emila Tedeschija Jr. i predsjednika HNS-a, a vezu su potvrdili u prosincu prošle godine, pojavivši se na koncertu Klape Intrade.

Nika se prošlog ljeta razvela

46-godišnja Nika se razvela u ljeto 2025. od 17 godina mlađeg Emila Tedeschija Juniora (sina poduzetnika Emila Tedeschija). Zajedno imaju sina - Emila. "Istina je, Nika i ja smo se razveli, postupak je dovršen. Ostali smo u prijateljskim odnosima", rekao je kratko Tedeschi mlađi za Story.

Nika je jedna od najbogatijih Hrvatica i samozatajna kći tajkuna Mihajla Perenčevića. Iz ranijeg braka ima još troje djece. Marijan Kustić bio je u braku s Nensi Kustić koja je bivšeg supruga nekada pratila na velikim nogometnim natjecanjima.

