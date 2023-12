OZBILJNO UPOZORENJE Ogroman rizik od terorističkih napada za Božić u Europi

Postoji "ogroman rizik od terorističkih napada u Europskoj uniji" tijekom nadolazeće blagdanske sezone, upozorila je danas visoka dužnosnica Europske unije. Povjerenica Europske komisije za unutarnje poslove Ylva Johansson rekla je da polarizacija u društvu uzrokovana ratom Izraela i Hamasa povećava rizik od napada.

Njezine su izjave uslijedile nekoliko dana nakon što je turist smrtno izboden nožem u Parizu. Europska unija je zbog povećanog rizika stavila dodatnih 30 milijuna eura na raspolaganje kako bi se povećale mjere sigurnosti, dodala je.

Nije precizirala postoje li konkretne informacije koje su dovele do upozorenja. "Vidjeli smo to nedavno u Parizu, nažalost vidjeli smo to i ranije", dodala je uoči sastanka ministara unutarnjih poslova EU, piše Index.

"Rizik je visok"

Slično upozorenje stiglo je od njemačke ministrice unutarnjih poslova Nancy Faeser koja je rekla novinarima da EU mora pozorno pratiti prijetnje i propagandu jer postoji visok "rizik od daljnje emocionalizacije i radikalizacije nasilnih islamističkih počinitelja".

Mnoge europske zemlje doživjele su porast zločina iz mržnje otkako su naoružani pripadnici Hamasa napali izraelske zajednice na jugu zemlje, pri čemu su ubili oko 1200 ljudi, mahom civila, a više od 200 ljudi su oteli i odveli u Gazi. U izraelskoj invaziji na Gazu od tada je poginulo više od 15.000 ljudi, tvrdi pak palestinsko ministarstvo zdravstva koje vodi Hamas.

Što se dogodilo u Parizu?

Ministri EU sastali su se nakon smrtonosnog napada u blizini Eiffelovog tornja u subotu u kojem je 23-godišnji njemački turist Collin B izboden na smrt, a njegova djevojka i britanski turist su ranjeni. Mladi njemački par je prije napada posjetio pariški Disneyland, Louvre i snimao selfieje ispred Eiffelovog tornja.

Policija je rekla da se 26-godišnji osumnjičenik Francuz, identificiran kao Armand R, koji dolazi iz nereligiozne iranske obitelji, zakleo na lojalnost terorističkoj skupini Islamskoj državi. Muškarac, koji je uhićen na mjestu događaja, prethodno je bio u zatvoru zbog planiranja terorističke zavjere u poslovnoj četvrti La Défense izvan Pariza.

Godine 2020. francuska ga je policija ispitala zbog toga što je komunicirao s Abdoullahom Anzorovim, koji je u Francuskoj ubio učitelja Samuela Patyja jer je ovaj učenicima u sklopu sata o slobodi govora pokazao karikaturu Muhameda, kojeg muslimani smatraju prorokom.

Tužitelj za borbu protiv terorizma Jean-François Ricard rekao je da je majka Armanda R-a izrazila zabrinutost zbog njegovog ponašanja iako u to vrijeme nije bilo dokaza za poduzimanje daljnjih mjera protiv njega, piše Index.

Njemačka u stanju visoke pripravnosti, dva dječaka pripremala napad na božićni sajam

Njemačka je također bila u stanju pripravnosti zbog mogućeg napada. Prošli tjedan dvojica dječaka uhićena su u različitim dijelovima zemlje zbog sumnje da su planirali islamistički napad na božićni sajam u gradu Leverkusenu.

I 20-godišnji Iračanin koji je prošle godine stigao u Njemačku u pritvoru je zbog sumnje da je planirao napad nožem na božićnom sajmu u Hannoveru, piše Index.

Šef njemačke unutarnje obavještajne službe u istočnoj pokrajini Thüringen Stephan Kramer upozorio je na "značajnu opasnost" koju predstavljaju simpatizeri Hamasa, ne samo za božićne sajmove već i za velike sportske događaje kao što su Olimpijske igre u Parizu i Europsko nogometno prvenstvo 2024. godine.