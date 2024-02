OVO SU VAŽNI DETALJI UŽASNOG DOGAĐAJA SA SIROBUJE: "Tri kaznene prijave što je zaradio mala su im utjeha, a javnost se opravdano pita što se događa unutar sustava"

"... Napraviti ćemo detaljnu analizu cjelokupnog postupanja i utvrđivanje svih činjenica koje su utjecale na donošenje ovakve odluke", kraj je priopćenja iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Policija ga je našla rastrojenog i odvela u bolnicu

Pod lupu, najavili su, stavit će II policijsku postaju na Bačvicama, odnosno postupanje u slučaju privođenja muškarca koji se bjesomučno zabijao usred opasne vožnje u automobil s vozačicom i još dvoje prestravljenih mladih ljudi. Policija ga je našla rastrojenog i odvela u bolnicu. Po otpuštanju iz bolnice, otpustila ga je i policija bez konzultacija sa Općinskim državnim odvjetništvom i posljedično bez privođenja sucu istrage koji bi ga mogao zadržati duže zbog opasnosti da bi mogao utjecati na svjedoke. Tri kaznene prijave što je zaradio mala su im utjeha, a javnost se opravdano pita što se to događa unutar sustava.

Ivoševićev istup

Je li u pitanju samo slučajna kriva procjena pri postupanju ili je došlo do ozbiljnih propusta?

"Lako moguće da se radi samo o krivoj procijeni rukovoditelja. Po meni je to krivo odrađeno. Vidi, da se nasilnik i našao pred sucem istrage pustili bi ga. Sve puštaju, pa bi i njega. A sasvim drugačije se postupa kad se uhvati mladac na motoru bez položene propisane kategorije za ti motor. Općinski prekršajni sud mu odrapi 15 dana zatvora", riječi su iznutra, iz splitskog policijskog sustava.

O postojanju različitih aršina ne tako davno otvoreno je govorio dogradonačelnik Bojan Ivošević. U žaru borbe za zaštićeno stablo izvrijeđao je policiju s riječima: "Vi policajci ste maćani i niste normalni", a očekivano riječi nisu dobro primljene u samoj policiji. Bilo je to početkom studenog prošle godine u Glagoljaškoj ulici". Rječitost ga je koštala 700 eura. No, one koji su mu ispred tih istih policijskih službenika otvoreno prijetili, spominjali mu "smak svijeta" kad ne bude više dogradonačelnik samo šta nisu tapšali po leđima.

Još jedan slučaj čudnog ponašanja službenika II. policijske postaje Ivošević je javnosti podastrijeo opisujući zajedničku akciju komunalnih redara, sanitarnog i turističkog inspektora i policajaca. Cilj je bio utvrditi nezakonitosti u jednom ugostiteljskom objektu uz pratnju policajaca II.

"U međuvremenu se jedan policijski službenik udaljio i obavio telefonski poziv ne znajući da imamo osobu i u klubu koja je baš u tom trenutku primijetila voditelja kluba na telefonu i nakon toga njegovu paničnu reakciju uklanjanja svega što je bilo nezakonito. Tek kad je klub otklonio sve nezakonitosti (15 minuta kasnije) policijski službenici su pristali otići u provjeru s nama. Inače iza navedenog kluba stajala je osoba koja je baš nedavno pala u akciji USKOK-a zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja. 'Lijepo' je vidjeti da određeni policijski službenici surađuju i s takvim 'poduzetnicima'.", napisao je Ivošević tada.

"Pa ti dokazuj Višem prekršajnom sudu"

A jedan policijski službenik u toj istoj II policijskoj postaji tri mjeseca je pisao tri rečenice o uzroku požara useljenog stana u Splitu. Bez te tri rečenice nema pokretanja radova obnove stana jer ih osiguravajuća kuća neće platit. Karta kanta. Pa zoveš, pa moliš, pa ga nema, pa te vozaju da nije taj nego onaj drugi. Pa ti laže da nisu ni od kog dobili zahtjev za taj izvještaj. Pitali on to mito? U čemu je kvaka? I onda je napisao uzrok, koji smo ionako znali prvi dan, a i to da je u stanu za vrijeme požara bio čovjek koji već 8 godina spokojno leži na Lovrincu. Pa ga moliš da to ispravi. Ali prvo moraš u prizemlje ispunit obrazac i napisat zahtjev, razlog zašto to tražiš, na porti i potpisat se.

Ali kad im je priša, bez problema će potpisat umjesto tebe poštansku omotnicu Prometne PP, prekršajni nalog i ubacit u sandučić. Pa ti dokazuj Višem prekršajnom sudu da to nije tvoj potpis i da nije prošao rok za žalbu. Počinitelj je, prošlo tri godine, za policiju i dalje nepoznat. Kazneno djelo krivotvorenja službene isprave, šest mjeseci do pet godina. Od Općinskog državnog odvjetništva ni "z".

I tako.

