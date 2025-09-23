Ovo su novi ljudi u Park-šumi Marjan. Na čelu Upravnog vijeća je poznati spašavatelj: "Vrlo smo stručan i provjeren tim"

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta donio je rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, najvažnijeg splitskog zaštićenog područja prirode.

Za predsjednika Upravnog vijeća imenovan je Branimir Jukić, predstavnik Grada Splita. Uz njega su u Vijeće, kao predstavnici Grada, imenovani Tomislav Milas, Ognjen Bačić i Mirko Ruščić. Ovo rješenje donosi se na temelju Zakona o zaštiti prirode i Statuta Grada Splita, a bit će objavljeno u "Službenom glasniku Grada Splita".

Imenovanje novog Upravnog vijeća ključno je za buduće upravljanje i očuvanje Park-šume Marjan, omiljenog izletišta građana i jednog od najvažnijih zelenih područja Splita.

Kontaktirali smo novog predsjednika Upravnog vijeća i poznatog splitskog spašavatelja iz Hrvatske gorske službe spašavanja, Branimira Jukića.

"Upravno vijeće izuzetno je važno za svaku ustanovu. Ono se sastoji od vanjskih članova i jednoga predstavnika radnika. S obzirom na moje dugogodišnje iskustvo rada u sektoru zaštite prirode i činjenicu da sam po struci geograf, smatram da je ova ekipa novog Upravnog vijeća vrlo dobra. Tu je i šumar, doktor znanosti biologije – zaista mislim da je ovo dobra ekipa. U Upravnom vijeću nalazi se stručan i provjeren tim. Osim toga, ja sam i gorski spašavatelj, tako da smo obuhvatili i segment sigurnosti jer je Marjan rekreacijska zona", kazao je Jukić za Dalmaciju Danas.

Jukić je ujedno i pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Split. U svakom slučaju, Upravno vijeće, zajedno s ravnateljem Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan, imat će ključnu ulogu u daljnjem razvoju Marjana, koji je u teškom stanju nakon velikog nevremena. Iako obnova traje, "pluća Splita" još uvijek ne izgledaju dobro i bit će potrebne godine da se šuma u potpunosti regenerira i obnovi za posjetitelje i rekreativce.