OVO SU FINALISTI 'THE VOICEA' Emisija puna emocija...

U večerašnjem polufinalu HRT-ovog showa The Voice natjecalo se osam najboljih - dvoje iz tima Damira Urbana, dvoje Vanninih, dvoje od Dina Jelusića te dvoje od Davora Gopca.

Od osmero natjecatelja koji su ušli u polufinale četvrte sezone emisije 'The Voice' u finale je prošlo njih četvero. To su: Ana Širić, Luka Novokmet, Jakov Peruško Rihtar i Martin Kosovec.

U polufinalu su bili Natali Radovčić, Jakov Peruško Rihtar, Sandro Bjelanović, Luka Novokmet, Martin Kosovec, Sergej Božić, Ana Širić i Toni Šimonović.

Prva je iz Urbanovog tima nastupila Ana Širić, koja je pjevala pjesmu 'Used To Be Young' Miley Cyrus. Potom je iz Urbanovog tima nastupio Toni Šimonović, koji je pjevao 'Never Tear Us Apart' izvođača INXS.

Nakon glasanja publike odlučeno je da iz Urbanovog tima u finale prolazi Ana. Potom je uslijedio tim Davora Gopca. Luka Novokmet izveo je pjesmu 'Sledgehammer' Petera Gabriela.

Zatim je zapjevao Sandro Bjelanović, koji je otpjevao hit grupe Queen 'Crazy Little Thing Called Love'. Publika je odlučila da dalje u finale ide Luka.

Prva je iz tima Dine Jelusića zapjevala Natali Radovčić, koja je izvela 'Caruso' izvođača Lucia Dalla. Nakon toga Jakov Peruško Rihtar otpjevao je pjesmu Olivera Dragojevića 'Dva puta san umra'.

Publika je odlučila da dalje prolazi Jakov.

Potom je uslijedio najiščekivaniji duel večeri, onaj dvojice favorita Sergeja Božića i Martina Kosovca. Prvi je pjevao Martin, i to 'Unchained Memory' Elvisa Presleyja. Sergej Božić otpjevao je pjesmu 'Još i danas zamiriši trešnja'.

Publika je odlučila da u finale ide Martin, piše Story.