OVO SMO ČEKALI Najveći božićni hit osvanuo u novom ruhu, pogledajte video

Najpoznatiji božićni hit "All I Want for Christmas Is You", koji pjeva Mariah Carey, izašao je davne 1994. godine, a svake godine uoči blagdanskog razdoblja pjesma se pušta na svim radijskim stanicama. Sada je pjevačica objavila novi video za spomenutu pjesmu, a malo je reći da su obožavatelji oduševljeni.

"Ona je najbolji vokal, tekstopisac i najprodavanija ženska glazbenica. Kraljica Božića se vraća s ovim spotom", "Volim to što spot prikazuje čistu radost i božićni duh koji uvijek osjećam kada slušam ovu pjesmu, a pretpostavljam da se svi tako osjećamo", samo su neki od komentara koji se mogu naći na YouTubeu.

Proslavljena 54-godišnjakinja u videu je prikazala neke kadrove s turneje "Merry Christmas One and All!", koja je započela 15. studenog 2023. u Highlandu, Kaliforniji, a završit će 17. prosinca ove godine u New Yorku.

U snimkama možemo vidjeti Carey kako se sprema za koncert, oduševljene obožavatelje, a u jednom trenutku pjevačica oko sebe stavlja lentu na kojoj piše "Kraljica Božića", piše Gloria.hr. U videu je također pokazala kako su joj se na pozornici tijekom jednog od brojnih koncerta pridružili 12-godišnji blizanci Moroccan i Monroe, koje je dobila s bivšim, suprugom glumcem i komičarom Nickom Cannonom.

Novi spot izašao je samo dva dana nakon što je američku pjevačicu s trona Billboardove Hot 100 liste skinula američka country pjevačica 78-godišnja Brenda Lee s pjesmom "Rockin‘ Around The Christmas Tree" iz 1958. godine. Klasik "All I Want for Christmas is You" zauzeo je drugo mjesto po broju streaminga, pjesma od Lee ima 34,9 milijuna streamova dok je Carey prikupila 32,4 milijuna streaminga.

Ipak Mariah se ne predaje lako, njezin hit vodi po broju emitiranja na radiju gdje se pjesma na radijskim postajama zavrtjela 21,5 milijuna puta, dok je pjesma "Rockin‘ Around The Christmas Tree" emitirana 20,9 milijuna puta.

"All I Want for Christmas is You" pop dive vodi i u kategoriji prodaje, gdje ima četiri tisuće plaćenih preuzimanja u odnosu na tri tisuće plaćenih preuzimanja od blagdanske pjesme Brende Lee.