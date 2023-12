OVO SE VEĆINI NEĆE SVIDJETI Ponovno stiže južina, u srijedu do čak 17 stupnjeva. Evo kad će bura i novo zahlađenje

Nakon rekordno toplog početka prosinca, uslijedio je dolazak ranozimskog tipa vremena i temperatura zraka koje su nešto niže od prosjeka za ovaj dio godine.

U novom tjednu ponovno će biti toplije, a vrhunac zatopljenja očekuje nas u srijedu.

Tjedan će biti promjenjiviji u svom prvim dijelu, a nakon što se u četvrtak vrijeme stabilizira, vjerojatno će nas pratiti suho do kraja tjedna i ponovno hladnije.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i većinom suho vrijeme. Krajem dana i osobito navečer porast naoblake sa zapada, a malo kiše može biti u sjevernoj i srednjoj Dalmaciji. Ujutro tiho ili burin, danju slab do umjeren levant, krajem dana na moru će biti umjerenog, rijetko i pojačanog juga. Jutro će biti hladni s minimalnim temperaturama od -3 do 3°C u Zagori te od 2 do 8°C uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 8 do 14°C.

Utorak donosi pretežno oblačno vrijeme. Mjestimice će biti većinom slabe kiše, no ne očekuje se značajne količine. Puhat će umjereno, na udare na moru pojačano jugo. Jutro umjereno toplije, najviše dnevne temperature od 8 do 15°C.

U srijedu će biti umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, a u drugom dijelu dana može i zagrmjeti. Puhat će umjereno do jako jugo, navečer će početi slabiti. Od jutra natprosječno toplo, najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

U četvrtak će oblačnije biti još samo u početku kada će biti kiše, mjestimice i pljuskova s grmljavinom. Tijekom dana djelomično sunčano i suho, osim na jugu gdje će veći dio dana biti povremenih oborina. Zapuhat će umjerena tramontana potom i bura. Navečer podno Velebita jaka do olujna bura. Bit će toplo, navečer postupno hladnije.

Petak donosi djelomično sunčano vrijeme bez oborina. Puhat će umjerena do jaka bura s vrlo jakim udarima. Bit će hladnije s najvišim dnevnim temperaturama od 8 do 13°C.

Subota donosi promjenjivo s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja, ali se kiša većinom ne očekuje. Puhat će umjerena do jaka bura. Najviše dnevne temperature od 7 do 13°C.

Pretežno sunčano vrijeme očekuje nas u nedjelju. Ujutro umjerena bura, slabit će tijekom dana. Ujutro i navečer još malo hladnije pa će u Zagori biti mraza. Najviše dnevne temperature od 8 do 13°C.