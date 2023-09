OVO SE NE DOGAĐA ČESTO Ući ćemo u listopad uz ljetne temperature! Evo što nas očekuje sljedećih deset dana

Na samom smo kraju rujna, prvog mjeseca klimatološke jeseni, a vremenske prilike u potpunosti odgovaraju ljetnim obilježjima. Tako su i jučer najviše dnevne temperature bile od 25 do 30°C, znatno više od uobičajenih za ovaj dio godine. Stabilna anticiklona nema namjeru napuštanja našeg područja ne samo ovaj vikend, nego i sljedećih desetak pa i više dana.

Zbog toga će se u danima pred nama nastaviti tip vremena koji je u narodu poznatiji kao "bablje ljeto". Nešto bure nas očekuje u nedjelju, no ona će biti prolazna, bez značajnih udara.

Danas će biti pretežno vedro. Nakon slabe bure, danju će puhati slab vjetar s mora. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 12 do 17°C, uz obalu i na otocima od 17 do 22°C. Najviše dnevne temperature od 25 do 30°C.

Subota donosi nastavak stabilnog i pretežno vedrog vremena. Noću burin ili tiho, danju će puhati slab maestral. Navečer će bura malo ojačati, osobito podno Velebita gdje može biti vrlo jakih udara. Temperature zraka bez promjene, u najtoplijem dijelu dana većinom od 25 do 30°C.

U nedjelju će biti pretežno vedro. Ujutro umjerena, a podno obalnog gorja prolazno ponegdje jaka bura. Danju će bura prestati, navečer će ponovno zapuhati, ali kao slaba do umjerena. Jutro će biti malo toplije, danju većinom od 25 do 30°C.

Cijeli sljedeći tjedan bit će vedro uz slab dnevni vjetar. Temperature danju od 24 do 29°C, a malo svježije moguće je tek krajem tjedna.