OVO MORATE VIDJETI Ovako izgleda probijanje automobilom kroz snijeg u Dalmatinskoj zagori

Ovih dana itekako je zahladilo, a time je i Dalmatinska zagora ponovno pokazala svoje pravo lice. Na Zelovu, selu u podnožju Svilaje, palo je oko 30 centimetara snijega, a jedan video koji nam je poslao čitatelj savršeno prikazuje što to znači u praksi.

Na snimci se vidi vozač koji se automobilom probija kroz nanose snijega, doslovno „gazeći“ zavijane seoske ceste koje su u kratkom vremenu postale teško prohodne. Snježni pokrivač neprestano udara u prednji dio vozila, a kotači se bore kako bi pronašli bilo kakvo prianjanje na zaleđenoj podlozi.

Za lokalne stanovnike ovo nije ništa neobično – zima na Zelovu često zna biti oštra, a snijeg se zna zadržati danima. Ipak, gledati junačku vožnju kroz ovaj bijeli kaos pravi je mali spektakl i podsjetnik koliko se vremenski uvjeti u Dalmatinskoj zagori mogu razlikovati od obale udaljene samo nekoliko desetaka kilometara.

Ako ste mislili da je Dalmatinska zima samo kiša i bura – ovaj video dokazuje suprotno. Zimu na Zelovu treba vidjeti da bi se vjerovalo.