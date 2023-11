Ovo je mjesto hit za božićne domjenke poslovnjaka: "Stižu nam upiti iz cijele Hrvatske jer tvrtke žele nezaboravno iskustvo"

Blagdansko ozračje je stiglo, a to znači da je vrijeme darivanja i pozitivne energije u punom jeku. Međutim, šarmantna hladnoća, adventski impuls gradova, blagdanska gastronomija ili ukrašeni topli dom samo su dio prosinačke groznice.

U ovo vrijeme mnoge tvrtke, bilo privatne ili javne, traže način kreiranja božićnih domjenaka za zaposlenike. Svatko tko se barem jednom upustio u takvu organizaciju zna da to nije lagan posao. Kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva zahtjeva mnogo truda i logistike - od rezervacije do jelovnika preko zabavnog sadržaja pa sve do posebnih pogodnosti pri čemu u obzir treba uzeti i financijsku konstrukciju kompanije.

Početkom prosinca gotovo je nemoguće rezervirati restoran ili kongresni prostor koji bi mogao udovoljiti zahtjevima srednjih ili velikih tvrtki.

No čini se da je rješenje za takve probleme stiglo i to na razini cijele Hrvatske.

Riječ je o AC Hotelu by Marriott Split koji je smješten u Dalmatia Toweru, najvišem hrvatskom neboderu visokom 135 metara. AC Hotel by Marriott prvi je predstavnik AC brenda iz portfelja najvećeg i najprestižnijeg svjetskog lanca hotela Marriott Internationala.

AC Hotel by Marriott Split s radom je krenuo u srpnju ove godine te je ostvario impresivne rezultate. Monumentalna arhitektura koju potpisuje Otto Barić te u potpunosti staklena fasada cijelom objektu daju nestvarno dobar izgled. Iz baš svake sobe u ovom hotelu puca pogled na more, dalmatinske otoke i panoramu drugog najvećeg hrvatskog grada koji nikada ne spava.

Više od 200 smještajnih jedinica, wellness s bazenom na najvišoj nadmorskoj visini u Hrvatskoj, spa, fitness, restoran kojeg vodi chef Goran Šikić te čak pet modularnih dvorana s najmodernijim AV osvjetljenjem i čitav kongresni kat s ljubaznim osobljem jamac su nezaboravnog doživljaja, pogotovo kad je riječ o poslovnim događajima ili božićnim domjencima.

Treba spomenuti kako je i AC Hotel by Marriott Split prvi City Business Hotel na Jadranu što u prijevodu znači da nije riječ o objektu koji je pozicioniran kao isključivo ljetni ili hedonistički resort već kao objekt koji je ponajviše namijenjen poslovnim gostima i kompanijama tijekom cijele godine. Čitava filozofija hotela počiva na minimalizmu, umirujućim tonovima i besprijekornom dizajnu interijera kojeg potpisuje zagrebački studio Atelior.

AC Hotel by Marriott Split njeguje korporativni izričaj unatoč činjenici što u vrijeme ljetnih mjeseci, zbog prirode Splita kao destinacije, okuplja većinom goste iz zapadnoeuropskih i prekooceanskih zemalja koji u Hrvatsku stižu prvenstveno zbog mora, sunca, prirodnih ljepota, kulturne baštine ali i zabave.

Svojom atraktivnošću, elegancijom, jednostavnošću, ponudom i infrastrukturom ovaj hotel jedna je od rijetkih lokacija koja može ponuditi najbolje od najboljeg kad je riječ o kongresnom turizmu tim više što je AC Hotel by Marriott Split kategoriziran s četiri zvjezdice premda se njegova ponuda niti usluga uvelike ne razlikuje od hotela s pet zvjezdica. Četiri zvjezdice dio su strateškog promišljanja brenda koji istovremeno želi imati premium uslugu, ali i prihvatljiviji cjenovni rang te biti prva opcija u sferi kongresnog turizma.

Ovog prosinca u AC Hotelu by Marriott Split menadžment je pripremio mnoge pogodnosti u sklopu programa The Magic of Christmas za tvrtke koje planiraju proslave, kongrese ili domjenke. Tako će svi gosti, primjerice, moći iskoristiti 20 % popusta na raskošnu lepezu tretmana.

"Svim klijentima pristupamo personalizirano te slijedimo njihove inpute i budžete te shodno tome pripremamo najoptimalniju ponudu. Naša je prednost u tome što objedinjujemo ponudu kongresnim prostorom, kuhinjom, smještajem i zabavnim sadržajima. Naši klijenti dolaskom ovdje ne trebaju brinuti ni o čemu osim o opuštanju. Upiti nam ne stižu samo iz Splita i Dalmacije već i iz cijele Hrvatske zbog čega smo naročito ponosni jer smo široko prepoznati. Ove godine vidljiv je trend među kompanijama koje sve više kod ovakvih tipova domjenaka traže posebno korisničko iskustvo koje će se pamtiti, a to je moguće u našem hotelu", izjavio je Ozren Kovačević, direktor prodaje i marketinga u AC Hotelu by Marriott Split.