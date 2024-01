OVO JE DJEVOJKA MLADE ZVIJEZDE Pijero pokazao bolju polovicu, prošetali gradom držeći se za ruke

Finalist ‘Superstara’, Petar Šegedin, postao je velika uzdanica Tončija Huljića, a nedavno je s njim u suradnji objavio i svoju prvu pjesmu.

‘Sve bi bilo lakše da je on sa mnom, često je dolazio na Korčulu zbog festivala, oca, ali i zbog mene. Emotivno ga osjećam, kad nastupam često mi je u mislima i to me smiruje’, kazao je Pijero za Slobodnu Dalmaciju.

Naime, sudeći prema društvenim mrežama, Petru osim na karijernom planu ide i u ljubavi pa je tako rodnom Korčulom prošetao držeći se za ruke s djevojkom Lucijom Mogilnitskayom.

Lucija je, kako se može zaključiti putem njenog instagram profila, ruskog podrijetla te živi u Rijeci. Obožava hrvatsku kulturu i putovanja te često posjećuje Korčulu gdje je 2023. godine i ljetovala.