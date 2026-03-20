Ovo je 30 tajni koje vaš pametni telefon zna o vama

U današnje digitalno doba pametni telefoni postali su neizostavan dio svakodnevice. Ipak, malo tko razmišlja o tome koliko osobnih podataka o nama ti uređaji zapravo prikupljaju.

Popis je mnogo duži nego što većina pretpostavlja, a u pogrešnim rukama te informacije mogu ozbiljno ugroziti privatnost.

Točna lokacija

Pametni telefon ne zna samo gdje se nalazite u ovom trenutku, već prati i vaše kretanje. Zahvaljujući GPS-u, Wi-Fi mrežama i mobilnim signalima, može odrediti vašu lokaciju s velikom preciznošću.

Kretanje i navike

Telefon bilježi vaše svakodnevne rute, mjesta na koja idete i obrasce ponašanja. Na temelju tih podataka može se stvoriti detaljna slika vašeg načina života.

Kontakti

Svi brojevi telefona, e-mail adrese i drugi podaci o ljudima iz vašeg imenika pohranjuju se na uređaju. To predstavlja mapu vaših privatnih i poslovnih odnosa, koja može biti zloupotrijebljena.

Povijest poziva

Telefon pamti sve pozive, uključujući vrijeme, trajanje i učestalost komunikacije, što može otkriti mnogo o vašim odnosima.

Poruke i chat komunikacija

Sadržaj SMS poruka i razgovora u aplikacijama ostaje pohranjen, često i dugo nakon što ih zaboravite.

E-mailovi

Ako koristite elektroničku poštu na telefonu, uređaj ima pristup kompletnim e-mailovima, uključujući privatnu i poslovnu komunikaciju.

Fotografije i videozapisi

Sve fotografije i snimke pohranjuju se zajedno s podacima o vremenu i lokaciji nastanka, što dodatno otkriva vaše aktivnosti.

Povijest pretraživanja

Telefon pamti što pretražujete na internetu, čime otkriva vaše interese, brige i potrebe.

Vjerska opredijeljenost

Na temelju aplikacija koje koristite ili sadržaja koji pretražujete, uređaj može zaključiti kojoj religiji pripadate.

Instalirane aplikacije

Popis aplikacija otkriva vaše navike i interese.

Financijski podaci

Mobilno bankarstvo i plaćanja putem telefona znače da uređaj ima pristup osjetljivim financijskim informacijama.

Zdravstveni podaci

Mnogi telefoni prate tjelesnu aktivnost, puls i druge parametre, što može otkriti stanje organizma.

Biometrijski podaci

Otisak prsta i prepoznavanje lica pohranjuju se u telefonu i služe za identifikaciju korisnika.

Lozinke

Mnogi korisnici pohranjuju lozinke na telefonu, što predstavlja velik sigurnosni rizik.

Kalendar i obaveze

Telefon zna vaše planove, sastanke i važne datume.

Glazbeni ukus

Vaša glazbena biblioteka i povijest slušanja otkrivaju vaše glazbene preferencije. To može biti više od pukog ukusa – glazba koju slušamo često odražava naše raspoloženje i emocije.

Navike spavanja

Mnogi korisnici drže telefone uz krevet, pa uređaji mogu pratiti vaše navike spavanja. To uključuje vrijeme kada idete spavati, kada se budite, pa čak i kvalitetu vašeg sna.

Društvene mreže

Ako koristite društvene mreže na telefonu, uređaj ima pristup vašim profilima i aktivnostima. To uključuje vaše objave, lajkove, komentare i interakcije s drugima.

Kupovne navike

Online kupovina putem telefona otkriva vaše potrošačke navike i preferencije. Ovi podaci mogu biti izuzetno vrijedni za marketinške svrhe, ali također predstavljaju rizik za vašu financijsku privatnost, piše Večernji list.

Glasovne naredbe

Ako koristite glasovne asistente poput Siri ili Google Assistant, uređaj snima i analizira vaš glas. Ovi glasovni uzorci mogu se koristiti za identifikaciju i mogu otkriti mnogo o vašem raspoloženju i emocionalnom stanju.

Brzina tipkanja

Uređaj može pratiti kako brzo i precizno tipkate, što može otkriti vaše raspoloženje ili razinu stresa. Ovi podaci mogu biti iznenađujuće otkrivajući - istraživanja pokazuju da se brzina i način tipkanja mijenjaju ovisno o našem emocionalnom stanju.

Razina baterije

Telefon zna kada i koliko često punite bateriju, što može otkriti vaše dnevne rutine. Na primjer, ako redovito punite telefon oko ponoći, to može ukazivati na vaše uobičajeno vrijeme odlaska na spavanje.

Korištenje Wi-Fi mreža

Uređaj pamti sve Wi-Fi mreže na koje ste se ikada spojili. To može uključivati mreže u vašem domu, uredu, omiljenim kafićima, pa čak i hotelima koje ste posjetili tijekom putovanja.

Bluetooth veze

Telefon zna s kojim Bluetooth uređajima se povezujete, poput slušalica ili automobila. Ovi podaci mogu otkriti koje uređaje posjedujete i kako ih koristite.

Temperatura okoline

Mnogi pametni telefoni imaju senzore koji mjere temperaturu okoline. Iako ovo može zvučati bezazleno, u kombinaciji s drugim podacima može otkriti mnogo o vašem okruženju i aktivnostima.

Atmosferski tlak

Neki uređaji mogu mjeriti atmosferski tlak, što može otkriti na kojoj se nadmorskoj visini nalazite. Ovo može biti korisno za praćenje aktivnosti poput planinarenja, ali također može otkriti informacije o vašoj lokaciji.

Razina osvjetljenja

Telefon prati razinu okolnog svjetla, što može otkriti jeste li unutra ili vani, pa čak i u kojem dijelu dana ste najaktivniji.

Orijentacija uređaja

Senzori u telefonu znaju kako držite uređaj i kako ga okrećete. Ovi podaci mogu otkriti jeste li u pokretu, ležite li ili sjedite, pa čak i kojom rukom držite telefon.

Brzina kretanja

Uređaj može odrediti kojom se brzinom krećete, razlikujući hodanje, trčanje ili vožnju. Ovi podaci, u kombinaciji s informacijama o lokaciji, mogu stvoriti detaljnu sliku vašeg svakodnevnog kretanja.

Aplikacije treće strane

Mnoge aplikacije koje instalirate traže pristup raznim podacima na vašem telefonu, proširujući količinu informacija koje se prikupljaju o vama. Svaka aplikacija može imati pristup različitim vrstama podataka, od vaše lokacije do kontakata ili fotografija.