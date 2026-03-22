Ovi znakovi otkrivaju da dijete ima problema sa samopouzdanjem: Stručnjakinja upozorava roditelje

Ako želite da vaše dijete izraste u uspješnu, zadovoljnu i emocionalno stabilnu osobu, važno je razvijati njegovo samopouzdanje i samopoštovanje. Kako ističe savjetnica Cindra Kamphoff, upravo je samopouzdanje jedan od ključnih faktora koji utječu na uspjeh, sreću i učinkovitost u životu.

– Samopouzdanje se gradi cijeli život, a roditelji ga mogu poticati realnim pohvalama usmjerenima na trud i stav, a ne isključivo na rezultate – navodi Kamphoff.

Dodaje kako je važno pratiti način na koji djeca govore o sebi te kako reagiraju na pogreške, jer upravo sposobnost nošenja s neuspjehom ima veliku ulogu u njihovom budućem uspjehu.

Prema njezinim riječima, postoje jasni znakovi koji mogu upućivati na to da dijete ima poteškoća sa samopouzdanjem.

Negativan unutarnji govor

Jedan od najčešćih znakova je stalna samokritika. Djeca koja često govore stvari poput “glup sam” ili “sigurno ću pasti na ispitu” mogu biti zarobljena u obrascu negativnog razmišljanja. Roditeljima se savjetuje da ih podsjete kako ih pogreške ne definiraju te da ih nauče gledati na neuspjeh kao priliku za učenje.

Stalno uspoređivanje s drugima

Uspoređivanje s vršnjacima također može ukazivati na manjak samopouzdanja. Iako je uspoređivanje prirodno, važno je djecu usmjeriti na ono što mogu kontrolirati te ih potaknuti da razmisle što im takve usporedbe govore o njihovim željama i ciljevima.

Govor tijela i manjak energije

Promjene u ponašanju i govoru tijela također su važan signal. Spuštena ramena, rjeđi osmijeh, manjak energije ili gubitak interesa za aktivnosti koje su ih ranije veselile mogu upućivati na poteškoće. Stručnjaci savjetuju roditeljima da vlastitim primjerom pokažu kako se nositi s emocijama te da djeci pomognu prepoznati i izraziti ono što osjećaju.