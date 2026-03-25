Ove osobine muškaraca mlađe žene vole, ali starije ih izbjegavaju u širokom luku

Svijet spojeva za generaciju Z daleko je od idealnog, pokazuje istraživanje Harris Polla prema kojem bi 44 posto mladih radije čistilo WC nego otišlo na još jedan spoj dogovoren online. Unatoč tome, mlađe žene i dalje jasno definiraju što im je privlačno kod partnera, no te se preferencije često razlikuju od onih koje imaju žene starije od 40 godina.

Ono što je u dvadesetima uzbudljivo, u zrelijoj dobi često postaje zamorno ili nepoželjno. Primjerice, mlađim ženama privlačni su muškarci koji puno ulažu u izgled i imidž, dok starije žene takav naglasak često doživljavaju površnim. Istraživanja pokazuju i da generacija Z sve manje cijeni tradicionalni model “alfa mužjaka”, dok starije žene ipak traže ravnotežu između brige o izgledu i karaktera.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Razlike su vidljive i u komunikaciji. Tajanstveno i teško čitljivo ponašanje mlađima može djelovati intrigantno, no starijim ženama brzo postaje frustrirajuće jer otežava izgradnju povjerenja. Slično vrijedi i za takozvane “situacijske veze”, odnosno odnose bez jasne definicije, koje generacija Z češće prihvaća, dok žene starije od 40 uglavnom traže stabilnost i jasnoću.

Humor, iako poželjan, može postati problem ako se koristi za izbjegavanje ozbiljnih razgovora. Starije žene pritom više cijene emocionalnu zrelost i otvorenu komunikaciju. Također, muškarci bez jasnog životnog smjera ili dugoročnih planova često ostavljaju dojam neozbiljnosti, što dodatno smanjuje njihovu privlačnost.

Na percepciju utječe i način života. Pretjerano korištenje društvenih mreža može stvoriti osjećaj emocionalne udaljenosti, a učestali dogovori u zadnji tren ostavljaju dojam nepouzdanosti. S druge strane, prerano dijeljenje intimnih detalja može djelovati preplavljujuće, dok nedostatak strukture u svakodnevnom životu kod starijih žena budi osjećaj nestabilnosti.

Na kraju, važnu ulogu ima i samopouzdanje. Muškarci koji stalno traže potvrdu okoline često djeluju nesigurno, dok su ženama starijima od 40 privlačniji oni koji imaju jasno izražene stavove i ne ovise o tuđem mišljenju.