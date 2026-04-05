Ovaj video ja apsolutni hit. Pogledajte kako mali Bosanac krade šalabahter golmanu Italije

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni uspjeh plasiravši se na Svjetsko prvenstvo nakon što je u Zenici, poslije drame i 1:1 nakon 120 minuta, na jedanaesterce svladala Italiju.

Junak raspucavanja bio je golman Nikola Vasilj, dok su za Italiju kobni bili promašaji Pija Esposita i Bryana Cristantea. Svi izvođači BiH bili su precizni, što je pokrenulo veliko slavlje na Bilinom polju.

Sukob vratara nakon utakmice

Nakon posljednjeg jedanaesterca došlo je do tenzija na terenu. Dok je Vasilj slavio s navijačima, talijanski vratar Gianluigi Donnarumma prišao je mjestu izvođenja penala i počeo trgati Vasiljeve bilješke o izvođačima.

Uslijedio je verbalni sukob, a situaciju je morao smirivati sudac Clément Turpin. Donnarumma se ni tada nije smirio te je ušao u rasprave s više igrača BiH, nakon čega ga je Leonardo Bonucci odveo s terena kako bi se izbjegla veća eskalacija.

Dječak koji je postao hit

Ipak, priča večeri ubrzo je dobila neočekivani zaokret. Na društvenim mrežama proširila se snimka na kojoj se vidi kako jedan dječak, skupljač lopti, uzima Donnarummin papir s uputama za jedanaesterce.

Riječ je o Afanu Čizmiću, mladom nogometašu Čelika, koji je kasnije pokazao papir i objasnio što se na njemu nalazilo – detaljne upute o izvođačima, njihovoj dominantnoj nozi i načinu izvođenja udaraca.

Prema njegovim riječima, nakon što je ostao bez bilješki, Donnarumma se pri izvođenju penala oslanjao isključivo na instinkt.

Gestu pretvara u humanitarnu akciju

Mladi nogometaš najavio je i da će papir staviti na aukciju te sav prikupljeni novac donirati u humanitarne svrhe.

Tako je, uz povijesnu pobjedu i plasman na Svjetsko prvenstvo, BiH dobila i neočekivanog junaka večeri – dječaka čiji je potez postao viralni hit i dodatno obilježio jednu od najvećih utakmica u povijesti reprezentacije.