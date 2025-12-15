Ovaj tjedan stiže jedan kišni dan, zime neće biti. Hoće li se stvari jako promijeniti baš na Božić?

Topli dani i prohladne noći, ritam je koji se ustalio u aktualnom tjednu i potrajat će još neko vrijeme. Tako je bilo i jučer; Dubrovnik je s izmjerenih 17 stupnjeva Celzijusovih bio najtopliji u državi. Ipak, noći su hladne, osobito u Dalmatinskoj zagori gdje se bilježi mraz. U nekim kotlinama temperature su padale do -5°C, a slabog mraza bilo je i u unutrašnjosti otoka.

Sličan režim očekuje nas još samo danas, potom će se vrijeme tek prolazno promijeniti.

Danas će biti pretežno vedro. Ujutro će u Dalmatinskoj zagori mjestimice biti magle. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab vjetar s mora ili će biti tiho. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori i unutrašnjosti otoka od -5 do 2°C, uz obalu i na otocima od 2 do 9°C. Najviše dnevne temperature od 12 do 17°C.

Utorak će biti djelomično sunčan i suh. Na moru će zapuhati umjereno do pojačano jugo, iz obalu levant. Jutro će biti malo toplije, najviše dnevne temperature od 10 do 15°C.

Srijeda donosi pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će biti kiše, najviše još u noći. Količine će izrazito varirati pa će pasti od 1 do 40 litara po kvadratnom metru, najviše će pasti na moru sjeverne Dalmacije. Puhat će umjereno do jako jugo. Jutro osjetno toplije, danju većinom od 9 do 16°C.

Već četvrtak donosi stabilizaciju pa će biti djelomično sunčano i suho. Vjetar će oslabiti, na moru će još biti slabog do umjerenog juga, prestat će popodne. Jutro malo svježije, danju toplo, većinom od 12 do 175C.

U petak, subotu i nedjelju djelomično ili pretežno sunčano i suho. Vjetar će biti slab. Jutra postupno malo hladnija, pa će ponovno biti slabog mraza u kotlinama Dalmatinske zagore. Danju toplo s najvišim dnevnim temperaturama od 12 do 17°C.

Slične vremenske prilike očekuju se i početkom sljedećeg tjedna, a hoće li do promjene vremena doći upravo o Božiću, bit će jasnije tijekom nekoliko dana.