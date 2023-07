OVAJ SPLIĆANIN JE NAJBOLJI OD NAJBOLJIH Njegove ture su jedne od najtraženijih na popularnoj stranici: "Svakako je bitno da Split nastavi nuditi što širi spektar onoga zbog čega gosti i dolaze"

Nalazimo se u samom srcu turističke sezone.

Turista je sve više, iako se u javnost plasiraju razne informacije. Kako god, konačna će brojka biti poznata početkom listopada te ćemo tada moći dati cjelokupniju krvnu sliku ovogodišnje sezone. Da bismo na kraju bili zadovoljni, o tome brinu mnogi akteri, a jedni od njih su i turistički vodiči. Gotovo je nemoguće vidjeti grupu turista bez vodiča, a mi porazgovarali s najboljim od najboljih.

Njegovo ime je Toni Šare. Radi se o 33-godišnjem magistru povijesti, koji je cijeli svoj život proveo u Splitu. Nije turističko vođenje bilo njegov prvi izbor.

Nositelj je značke "Best of the Best"

Maštao je o školi, ali spletom okolnosti je 2019. godine završio u ovom svijetu. I čini se, nije pogriješio.

- Turama sam se počeo baviti 2019. godine nakon završenog pripravništva kao učitelj povijesti u osnovnoj školi. Nažalost, jako je teško ostati u obrazovnom sustavu iako jako volim taj posao te sam morao pronaći način kako iskoristiti svoje vlastito obrazovanje. Magistar povijesti nije neko zanimanje koje se na veliko traži, stoga sam pokušao pronaći nešto gdje će mi moje obrazovanje barem osigurati nekakvu prednost. Upravo u vrijeme kada mi je istjecao pripravnički ugovor, jedan moj bliski prijatelj je završavao tečaj turističkog vodiča te sam tako počeo razmišljati o tome - priča nam na početku razgovora Toni.

Tada je Hrvatski zavod za zapošljavanje nudio poticaje za samozapošljavanje.

- Napisao sam projekt, što mi je također bio jedan bitan faktor s obzirom na to da sam se ubrzo i našao kao nezaposlena osoba na birou. Ono što se bitno promijenilo od toga kad sam započeo je to da sam se u početku znatno borio za prikupljanje gostiju koje ću voditi na svoje povijesne ture, što je normalan proces svakoga tko tek počinje, ali danas nakon nekoliko godina poslovanja je moja tura vidljiva i ljudi dolaze lakše do mene. Također pandemija me uhvatila godinu dana nakon početka rada, a sada kada je to sve iza nas puno je bolja atmosfera za baviti se ovim - objasnio nam je.

- Značku "Best of the Best" dodjeljuje prestižni TripAdvisor turističkim iskustvima diljem svijeta. Gotovo svatko tko se bavi turizmom se nalazi na TripAdvisoru kao najvećoj stranici za informacije o putovanjima. Iako sam imao uspjeha i prijašnjih godina, ove sam se iznenadio kada su objavili svoju top ljestvicu svih turističkih iskustava za 2023. godinu na kojoj se moja tura ''Walking tour of Split with a 'Magister' of history'' našla na drugom mjestu u Hrvatskoj - pohvalio nam se vrijedni Splićanin.

"Best of the Best" TripAdvisor dodjeljuje top 1%, ne samo turističkih vodiča, već cjelokupnih turističkih iskustava koje se nude gostima.

- Tajna mog uspjeha je prije svega u ogromnoj motivaciji i trudu da pronađem način kako prikazati svoj grad Split i Hrvatsku na najbolji mogući način. Dakle, ne radi se o tome da se samo prikažu naši brojni spomenici kulture, nego da gosti dobiju cjelokupnu perspektivu razvoja od antike do današnjosti te objasniti svu slojevitost lokacije čiji je razvoj ne samo utjecao na građevine nego jednako i na ljude koji tu žive. To zahtijeva jako puno razmišljanja i prilagodbe onome što se mora reći i objasniti sažeto, a opet razumljivo i izrečeno s puno entuzijazma. Tu je još jedan bitan faktor, gosti trebaju osjetiti vašu ljubav prema onome što objašnjavate i samim time podižete njihovu motivaciju da dožive i upamte lokaciju. Naravno, da to smisleno postignem, uložio sam golemu energiju prilagođavajući svoju turu prema iskustvu i reakcijama koje sam dobivao od ljudi. Osim toga, tijekom pandemije nisam besposličario nego sam se pripremao za nadolazeća bolja vremena. Primarno u tome da sam naučio 3D modeliranje kako bih rekonstruirao cijelu Dioklecijanovu palaču za što mi je trebalo gotovo godinu dana, ne samo učenja programa, već i istraživanja da to izgradim što je moguće povijesno točnije. Sada koristim te vlastite 3D rekonstrukcije pri demonstraciji građevina te ljudi jako pozitivno reagiraju na to kada vide kako je nešto izvorno izgledalo i iznimno cijene posvećenost tome što sam ih upravo sam izradio. I naposljetku, naravno to što živim u Splitu puno znači gostima jer im mogu reći i kako se grad mijenjao dok sam ja odrastao u njemu te brojne stvari koje čovjek sazna samim boravkom u tom mjestu koje se inače ne mogu tako lako primijetiti - detaljno će nam Toni.

"Svakako je bitno da Split nastavi nuditi što širi spektar onoga zbog čega gosti i dolaze"

Upitali smo ga percipirali se Split danas kao party destinacija. Nije takvog mišljenja.

- Split se zasigurno ne percipira samo kao party destinacija. Dapače, to je samo jedan od brojnih aspekata naše turističke ponude. Mislim da je iznimno bitno da Split može ponuditi za svakoga nešto i mislim da je upravo to snaga našeg turizma u ovom gradu. Netko dolazi zbog povijesti i kulture i definitivno ima što za vidjeti, netko dolazi zbog restorana i kulinarstva i tu ponovno imamo veliku snagu kao destinacija. Koga zanimaju otoci i more barem smo po tome najpoznatiji, a i nacionalni parkovi su u blizini. Tako da mislim da je bitno da Split zadrži široki spektar onoga što nudi pa tako i noćnog života jer iz osobnog iskustva govorim da ljudi dolaze najčešće zbog neke kombinacije ovoga što sam naveo. Party destinacija ne znači da gosti mogu raditi što god žele bez ikakvog respekta prema onome tko ih ugošćava, ali to je na našem gradu i onima koji nas vode da odlučno reguliraju. Svakako je bitno da Split nastavi nuditi što širi spektar onoga zbog čega gosti i dolaze - poručuje.

Spektar njegovih gostiju je dosta širok.

- Mene najčešće bukiraju gosti koje ne mora nužno interesirati sama povijest nego žele saznati okruženje u kojem se nalaze, nekad kako bi bolje upili mjesto gdje su došli i dobili osnovnu orijentaciju, a nekad žele doista duboko razumjeti samu povijest i kulturu lokacije. Dobivam goste svih uzrasta, dakle ponovno se vraćam na to da ljudi kombiniraju što žele raditi tako da bude i mladih, ali i obitelji koje često žele educirati vlastitu djecu te im širiti spektre putujući. Za mene su to najčešće Amerikanci, Kanađani, Britanci i Australci, a potom tek ostali Europljani. Imam osjećaj da ljudi van Europe imaju puno veći interes za našu lokalnu povijest jer im je to poprilično strano i uvelike se razlikuje od njihovog standardnog okruženja. Također kada putuju tako daleko, ne putuju ovdje samo da bi bili na moru i uživali na plažama, već da bi maksimalno iskoristili svoje vrijeme ovdje i iskusili što je više moguće i ponijeli doma što više iskustva - smatra.

Turisti o Splitu najčešće ne znaju ništa.

- To može biti odlično jer onda imate jedan 'wow' faktor prisutan. Odnosno kada ne očekujete ništa, a onda otkrijete o čemu se tu zapravo radi to ostavlja jak dojam. Najviše ih iznenadi što u jezgri grada Splita ne postoji jasna crta koja odvaja ono što je povijesno od onog što je sadašnjost. Mislim da je to također najšarmantiji aspekt našeg grada, odnosno kako se svakodnevni život odvija unutar onoga što bi u drugim državama svijeta držali pod staklenim zvonom, a ovdje je kulturno nasljeđe koje mora opstati u Splitu. Dakle, popiti kavu na antičkom drevnom trgu. ručati u 500 godina staroj kući ili spavati u nekim nekretninama koje su nekad 100% unutar rimske arhitekture je nešto što se ne može svugdje u svijetu vidjeti, a u Splitu je to takoreći jedna najnormalnija stvar jer to ljudi rade tu od pamtivijeka. Sam pristup Dioklecijanovoj palači kao i dalje aktivnoj urbanoj sredini grada je ono što ih u potpunosti obara s nogu - kaže nam.

"Namjera mi je razvijati svoj pristup i dalje raditi na predstavljanju našeg grada Splita i Hrvatske"

Događa li se Splitu turizam, bilo je iduće naše pitanje...

- Mislim da se u Splitu turizam nije samo dogodio jer je turizam prisutan ovdje puno duže nego se to pamti. I to iz brojnih razloga, ali najprije jer imamo čisto more i nebrojene otoke koji su uvijek bili i ostat će primarna ponuda, a potom ljudi otkrivaju da se tu nalazi mnogo više od toga. Također, turisti su iznimno zadovoljni ljubaznošću i otvorenošću domaćih ljudi, a to je osobina koja se ne može glumiti već je dio generalne kulture i odgoja. Zasigurno je održivo ali prostora za napredak će apsolutno uvijek biti što god mi radili - kazuje nam.

U javnost cure brojke o dolascima turista. Neki će kazati da je sezona debakl, dok su neki zadovoljni...

- Te brojke mi nisu baš jasne jer meni se osobno čini da je manje ljudi nego prošle godine. Možda jer su prošle godine ljudi jedva čekali početi putovati pa je bila navala, a ove godine smo očekivali da će se tako i nastaviti. Ali ja imam osjećaj da je manji obujam posla u usporedbi s prošlom godinom, vidjet ćemo na kraju sezone. Možda mi se samo tako čini iz perspektive mog posla i onoga što gledam svaki dan, ali možda neke druge turističke aktivnosti imaju porast - viđenja je.

Na kraju smo ga upitali da nam otkrije planove za budućnost.

- Namjera mi je razvijati svoj pristup i dalje raditi na predstavljanju našeg grada Splita i Hrvatske. Želim objaviti svoje 3D rekonstrukcije u knjizi koju sam napisao kao popratni sadržaj istima te planiram održavati besplatne ture u svrhu edukacije domaćih ljudi da bi se što bolje upoznali sa svojom povijesti - domaći su jednako, ako ne i više zainteresirani za povijest Splita nego stranci, ali u svakodnevici života često se nema vremena za doista učiti duboku i široku povijest Splita, tako da smatram da je ovaj pristup sažetog i razumljivog prikazivanja povijesti idealan za takvo nešto - zaključio je Toni Šare.