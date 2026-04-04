Ovaj Hrvat je rasprodao deset arena u Beogradu

Glazbena senzacija iz Vinkovaca, Jakov Jozinović (20) jučer je objavio kako je rasprodao deveti po redu koncert u Sava centru u Beogradu te najavio i deseti koji će biti 14. svibnja.

Karte za taj koncert puštene su u prodaju u subotu ujutro u 10 sati, a i on se rekordno brzo rasprodao, piše 24sata.

"10. Sava centar prodan u rekordnih 10 minuta", poručio je Jozinović kratko na svojim društvenim mrežama. U ranijoj objavi zahvalio se svojim obožavateljima na 'svoj ljubavi'.

"Car", "Legenda!", "Kad ćeš u arenu?", "Daj stadion, ovo se više ne isplati", "Samo nebo ti je granica", "Opet su se karte u rekordnom roku rasprodale", samo su neki od komentara.

Jozinović je do sada održao već četiri koncerta u Sava centru, a idući će biti 17. travnja. U komentarima se može naći i nekoliko molbi obožavatelja da ponovno nastupi u Novom Sadu.

Podsjetimo, tamo je nastupio u dvorani SPENS u ožujku, iako su uoči njegovog nastupa, kao i nastupa Tonyja Cetinskog, udruge hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvale hrvatske glazbenike da otkažu ili premjeste svoje koncerte. Kako su tada naveli, dvorana je "nakon okupacije Vukovara 1991. služila kao logor za hrvatske branitelje i civile, gdje su mnogi bili učeni, zlostavljani i ponižavani". Cetinski je tamo trebao nastupiti na Dan žena, no taj je koncert otkazao, no Jozinović je nastupio.

Nakon koncerta u Novom Sadu objavio je nekoliko fotografija s nastupa te napisao: "Dragi moji, dosad najveći koncert u sklopu ove turneje! Hvala na gostoprimstvu, ljubavi i najvećoj potvrdi zašto ovo radim!", napisao je. Gost večeri mu je bio Saša Kovačević kojem je isto zahvalio u objavi.