Ova država doživotno je zabranila pušenje budućim generacijama. Na kraju su se - predomislili...

Nova novozelandska vlada ukinut će vodeći zakon o zabrani pušenja za buduće generacije, što je potez za koji dužnosnici iz javnog zdravstva vjeruju da će imati cijenu u obliku tisuća izgubljenih života i biti "katastrofalan" za zajednice Maora. U 2022. zemlja je donijela pionirski zakon koji je uveo stalno povećanje potrebne dobi za pušenje kako bi spriječio one rođene nakon siječnja 2009. da ikada mogu legalno kupiti cigarete.

Zakon je osmišljen kako bi spriječio tisuće smrti povezanih s pušenjem i uštedio zdravstvenom sustavu milijarde dolara. Zakon, za koji se smatra da je nadahnuo plan u Ujedinjenom Kraljevstvu za postupno ukidanje pušenja za buduće generacije, sadržavao je niz drugih mjera kako bi se pušenje učinilo manje pristupačnim.

Uključivao je dramatično smanjenje zakonske količine nikotina u duhanskim proizvodima, dopuštanje njihove prodaje samo u posebnim prodavaonicama duhana i smanjenje broja legalno dopuštenih prodavaonica cigareta sa 6000 na samo 600 diljem zemlje, piše Guardian.

Mjere će biti ukinute prije ožujka sljedeće godine

Sve se trebalo provoditi od srpnja sljedeće godine. No, u sklopu koalicijskog sporazuma s populističkim New Zealand Firstom, Nacionalna stranka je pristala ukinuti amandmane, uključujući "uklanjanje zahtjeva za denikotinizaciju, te uklanjanje smanjenja maloprodajnih mjesta i zabrane proizvodnje".

U subotu je nova ministrica financija Nicola Willis rekla da će mjere biti ukinute prije ožujka sljedeće godine, a prihod od prodaje cigareta ići će za najavljeno smanjenje poreza. Nacionalna stranka je morala pronaći nove načine za financiranje svog poreznog plana, nakon što je koalicijski partner New Zealand First odbio prijedlog da se dopusti povratak stranih kupaca na tržište nekretnina.

U predizbornom fiskalnom ažuriranju Ministarstva financija navodi se da bi smanjenje broja trgovina koje bi mogle prodavati duhanske proizvode i niz dodatnih ograničenja vezanih uz pušenje značajno smanjio prihod krune, objasnila je Willis za Newshub Nation, prenosi Index.

"Vraćajući se na one dodatne izvore prihoda i druga područja uštede koja će nam pomoći u financiranju smanjenja poreza, moramo zapamtiti kako su promjene zakona o zabrani pušenja imale značajan utjecaj na državne knjige - oko milijardu dolara ", kazala je.

"Ovo je pobjeda duhanske industrije"

Premijer Christopher Luxon najavio je da će ovim potezom spriječiti pojavu skrivenog tržišta duhana i da trgovine postanu meta kriminala. "Koncentracija distribucije cigareta u jednoj trgovini u jednom malom gradu bila bi veliki magnet za kriminal", istaknuo je Luxon za Radio New Zealand.

Luxon je rekao da će njegova vlada nastaviti smanjivati stope pušenja kroz obrazovanje i druge politike. No, eksperti za javno zdravstvo izrazili su šok zbog promjene politike, rekavši da bi to moglo koštati do 5000 života godišnje, te da bi bilo posebno štetno za Maore, koji imaju veću stopu pušenja.

"Ovo je veliki gubitak za javno zdravstvo i velika pobjeda za duhansku industriju - čiji će profit biti povećan nauštrb ljudskih života", smatra profesorica Lisa Te Morenga, predsjednica nevladine industrijske skupine Health Coalition Aotearoa, prenosi Index.

Napomenula je kako je nedavno istraživanje pokazalo da bi novi propisi uštedjeli 1.3 milijarde dolara u troškovima zdravstvenog sustava u sljedećih 20 godina, ako se u potpunosti provedu, i smanjili stope smrtnosti: 22% za žene i 9% za muškarce.