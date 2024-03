Otvorenje izložbe, degustacija tradicionalnih jela, klape: Proslavite s nama 7. rođendan Dalmacije Danas u City Centeru one

Kažu da je sedam sretan broj, a 6. ožujka portal Dalmacija Danas slavi svoj 7. rođendan. Ovaj će ga put vrijedna ekipa iznimno čitanog regionalnog portala obilježiti posebnim događajem – izložbom fotografija. Svečano otvorenje izložbe bit će upriličeno u srijedu, 6. ožujka 2024. s početkom u 18 sati u City Centeru one.

Izložba nosi naziv „Pečat od vrimena - Štorija o plisnacu“ i prikazuje način izrade tradicionalne hrane u Dalmaciji. Fotografije autorski potpisuje talentirani splitski fotografski dvojac Milan Šabić i Miroslav Lelas iz agencije „None Of The Above“. Posjetitelji će se kroz 20 odabranih uradaka koji kombiniraju visoko profesionalni dokumentaristički i umjetnički stil moći upoznati s tradicijom dalmatinskog sela.



Odjevene u tradicionalnu nošnju ili odjeću svoga zavičaja, četiri žene radile su tradicionalne specijalitete svoga kraja isto onako kako su ih njihove majke i bake naučile.Gospođa Pavenka Kovačić demonstrirala je izradu plisnaca na kominu u Žrnovnici, gospođa Marija Prelas radila je tituš u Srijanima, gospođa Tatjana Sovulj umijeće izrade plisnaca pokazala je u svojim Kučićima, a gospođa Ksenija Čirjak izradila je prisnac u Pristegu kod Benkovca. Upravo će ove četiri žene, odjevene u tradicionalnu narodnu nošnju ili odjeću svog kraja, prezentirati spomenuta jela posjetiteljima otvaranja izložbe, a ove će se delicije moći i besplatno kušati.

Da dalmatinska večer bude upotpunjena i glazbom pobrinut će se dvije klape –iz Žrnovnice i jedina dalmatinska obiteljska klapa -iz Kučića.Posjetitelji će izložbu moći vidjeti u City Centeru one

