Otvorene su prijave na radionicu dokumentarnog filma pod mentorstvom Tonća Gaćine

Otvorene su prijave za radionicu dokumentarnog filma koju će voditi Tonći Gaćina, a održat će se od 6. do 8. veljače 2026. u prostorijama Kino kluba Split u Domu mladih.

U sklopu radionice organizira se i javno predavanje o dokumentarnom filmu u petak, 6. veljače, s početkom u 20 sati. Polaznici će tijekom programa imati priliku upoznati se s razvojem i produkcijom dokumentarnog filma, a raspored i termini rada dogovorit će se na uvodnom predavanju.

Za sudjelovanje je potrebna prijava putem online obrasca najkasnije do 1. veljače 2026. Odabrani polaznici dobit će i mogućnost organiziranih individualnih mentorskih konzultacija, u dogovoru s mentorom, i nakon završetka radionice.