Otvorene prijave za Višku regatu - veliko finale Splitskog Festivala Jedrenja

Najpopularniji i najprestižniji krstaški jedriličarski spektakl u zemlji, 79. Viška regata ove godine ujedno će biti i velika završnica Splitskog Festivala Jedrenja. Ova regata se već 79. godina održava sredinom listopada, a ove godine je to od petka 13. do nedjelje 15. listopada. Regatu organizira Jedriličarski klub 'Labud' iz Splita u suradnji s Jedriličarskim klubom 'Vis' iz Visa.

Viška regata je događaj koji uvijek privlači veliki broj najiskusnijih jedriličara i zapravo označava kraj ljetne jedriličarske sezone, odnosno posljednji jedriličarski izlazak na more prije zime. Broj brodova je ograničen na 150 jedrilica, uz više od tisuću jedriličara, a prijave se zaprimaju isključivo preko online obrasca dostupnog na web stranici regate: https://regata.hr/prijava-regate.

Zadnji rok za prijavu je u srijedu 11. listopada 2023. u 09:00 sati.

Kao i svake godine, jedri se u područjima Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te luke Vis, a ruta i orar su tradicionalni – u petak se od 9 ujutro jedri od Splita prema Visu udaljenom 29 nautičkih milja, subota je rezervirana za jedrenje unutar Viške vale, a u nedjelju je start regate u 9 sati i jedri se natrag prema Splitu. Dodjela nagrada, uz bogati program, bit će u nedjelju od 20.00 sati ispred JK Labud, u Splitu.

Ove godine, u sklopu Splitskog Festivala Jedrenja, organizirano je podgrijevanje prije regate: u četvrtak 12. listopada od 14 do 17 sati održat će se natjecanje u pripremi brodske spize pod nazivom Morski marendin, gdje će svi jedriličari, koji to žele, moći prezentirati svoja kulinarska umijeća. Pravila nadmetanja su jednostavna, a žiri nepodmitljiv: potrebno je samo donijeti 'tečicu' s četiri porcije morskog jela po izboru u vremenu od 14 do 15 sati u JK Labud. Jedini uvjet je da se konzumira isključivo žlicom. Nagrade najboljim jedriličarima kuharima, boce kaštelanskih vina osigurali su organizatori ZINFESTA.

Nakon dodjele nagrada bit će predstavljene knjige o jedrenju Eldora i Sharedreams − Jedrima oko svijeta, dvojice jedriličara i članova Labuda Sania Delića i Lea Lemešića. Splitski Festival Jedrenja jedinstvena je manifestacija koja po prvi puta objedinjava najprestižnije i najpopularnije regate koje se u razdoblje od sredine rujna do sredine listopada organiziraju na području Splita i Dalmacije, čime Labud Classic, Mala Mrduja, Mrduja, Startup Europa i Viška regata dobivaju novi poticaj kojim se odaje priznanje dosadašnjoj tradiciji.