OTVOREN PRVI 'FROZEN' TEMATSKI PARK Magično, zaleđeno kraljevstvo oduševit će djevojčice

Sestre Elza i Ana, smušeni Kristoff, simpatični Sven i brbljavi Olaf, kao i njihov čarobni zaleđeni svijet Arendelle osvojili su cijeli svijet. Crtani film Snježno kraljevstvo, u originalu Frozen, pogledalo je na stotine milijuna ljudi. Djevojčice su plele kosu u pletenice i pjevale “Let it go”, a snjegovići diljem svijeta više nisu bili okrugli, već duguljasti poput Olafa. Frozen je u posljednjih deset godina postao jedna od najuspješnijih Disneyevih franšiza, vrijedna gotovo 14 milijardi dolara. To magično, zaleđeno kraljevstvo odnedavno je moguće i posjetiti. Tematski park Svijet Snježnog kraljevstva (World of Frozen) otvorio je prije nekoliko dana vrata u Hong Kong Disneyland Resortu i, sudeći prema prvim reakcijama, bit će ogroman hit, piše Putni kofer.

World od Frozen, odnosno Svijet Snježnog kraljevstva, tematski je park koji posjetitelje vodi kroz nezaboravne prizore iz filmova. Tu je, dakako, dvorac Arendelle, Fontana prijateljstva, čak i toranj sa satom na kojem je Ana plesala s princom Hansom. Park spaja vizulane efekte, zvukove, ali i okuse i likove iz ledene priče koja je ugrijala srca milijunima ljudi.

Park je službeno otvoren 20. studenog, a proslava uoči otvorenja održana je četiri dana ranije. Otvorenje ove atrakcije važna je prekretnica za Disney. Događa se točno deset godina od lansiranja prvog filma i na stotu godišnjicu te ogromne tvrtke koja je počela s Mickey Mousom.

U Svijetu Snježnog kraljevstva posjetitelji mogu susresti likove iz crtića, Anu, Elzu, Olafa i druge. Za razliku od drugih tematskih parkova, u kojima su omiljeni likovi dostupni za fotografiranje samo na određenim mjestima, u Hong Kongu će oni šetati okolo i biti u stalnoj interakciji s gostima. Također, bend će tijekom cijelog dana kružiti parkom i izvoditi prepoznatljivu glazbu iz filma.

Najistaknutije atrakcije zovu se Frozen Ever After i Wandering Oaken’s Sliding Sleighs

Prva vodi posjetitelje na avanturističko putovanje u Ledenu palaču. Druga pak pruža veselu vožnju saonicama s prekrasnim pogledom na magični svijet Frozena. Disneyevi inženjeri tri su godine radili na konceptu i dizajnu nove atrakcije. Nedavno je najavljeno da će povećati ulaganja u parkove koji su jedna od najprofitabilnijih grana njihovog biznisa, piše Putni kofer.

Dizajn parka nadahnut je Norveškom, baš kao što je Arendelle bila u filmovima. Arhitektura je inspirirana nordijskim stilom iz 19. stoljeća, kao i stilizirani cvjetni ukrasi, a u restoranima u parku se poslužuju specijaliteti inspirirani norveškom kuhinjom. Park će posebno zasjati noću, kad Snježno kraljevstvo zablista i svjetli u ledeno plavoj boji. Zanimljivo će biti sve ovo doživjeti baš u Hong Kongu. Naime, snijeg ovdje gotovo nikad ne pada, a čak i sada, u kasno jesen, temperature su oko 25 stupnjeva.

Ulaznica za Disneyland Hong Kong uključuje i ulaznicu za Svijet Snježnog kraljevstva, a trenutno su, povodom otvaranja nove atrakcije, u opticaju posebne ulaznice s likovima iz Frozen serijala. Do parka se, osim automobilom, iz Hong Konga može doći javnim prijevozom, narančastom linijom, a Disney ima i vlastiti vlak koji povezuje Sunny Bay u gradu s parkom. Osim druženja s omiljenim likovima, glazbenih i scenskih nastupa, adrenalinskih atrakcija i tematske hrane, park ima i veliku suvenirnicu gdje se mogu kupiti igračke i druge memorabilije na temu ove franšize.