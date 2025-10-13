Otvaranje Mjeseca hrvatske knjige u Gradskoj knjižnici Kaštela: Predstavljanje knjige "Godina i vječnost"

Predstavljanje romana "Godina i vječnost" prof. dr. sc. Vladimira Lončarevića, u povodu obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva i 25. obljetnice smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana održat će se u srijedu 15. listopada 2025. s početkom u 18.00 sati u Nadbiskupovom kaštelu u Kaštel Sućurcu, na adresi Gospojska štrada 1.

Uz autora prof. dr. sc. Vladimira Lončarevića, roman će predstaviti prof. dr. Gordana Laco, predsjednica ogranka DHK u Splitu, Mihovil Bogoslav Matković, komunikacijski savjetnik te Renata Dobrić, književnica i ravnateljica Gradske knjižnice Kaštela.

Ulaz je slobodan.

Više informacija na 021 226 001.

O romanu Godina i vječnost

Roman „Godina i vječnost” Vladimira Lončarevića roman je ključ sa šifriranim stvarnim protagonistima, koji se čita u jednom dahu uvlačeći čitatelja u mrežu koja je izazovna zagonetka, čak i onomu tko je sam bio neposredan svjedok opisanih zbivanja. Svakim sljedećim čitanjem sve moćnije i u svojoj punini ukazuje se kompendij bremenite hrvatske povijesti u svim svojim aspektima, postajući roman-freska na kojoj su mnogi koji za Hrvatsku, bilo loše, bilo dobro, nešto znače.

Pisac svojim osobnim promišljanjima, ali i uporabom autentičnih zapisa Franje Tuđmana u kombinaciji s njegovim fikcionaliziranim razmišljanjima te koristeći se citatima iz brojnih djela svjetskih i hrvatskih pisaca, razotkriva važne trenutke hrvatske povijesti.