OTVARA SE TRADICIONALNA SPLITSKA TIRAMOLA Ove godine slavi punoljetnost, fotografije izlažu mlađi od 30 godina

Tradicionalna godišnja izložba fotografija mladih fotografkinja i fotografa "Splitska.tiramola" ove godine slavi punoljetnost i otvorit će se ovog petka, 15. prosinca 2023. u 19 sati u Galeriji fotografije Fotokluba Split (Marmontova 5).

Na natječaj koji je raspisala Udruga za promociju kulture mladih "Splitski portal" ove se godine odazvalo 62 autora/ica mlađih od 30 godina te će na izložbi biti postavljeno 76 fotografija od 44 odabranih autora/ica.

Izložba fotografija "Splitska.tiramola", po prvi put se održala prije 18 godina i od samog početka ima sasvim jednostavan koncept. Sve izložene fotografije su snimljene u Splitu, a autori na dan otvaranja još nisu proslavili 30. rođendan.

Izložba će imati humanitarni karakter

Postav ove tradicionalne izložbe ovog puta odabrao je Darko Škrobonja, mladi splitski multimedijalni umjetnik i fotograf.

Darko Škrobonja multimedijalni je umjetnik rođen 1986. godine u Splitu. Godine 2016. magistrirao je medijsku umjetnost na Odsijeku za film i video pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu.

Tijekom studiranja bio je stipendist Visoke škole likovnih umjetnosti u Braunschweigu (HBK Braunschwig) u klasi prof. Corrine Schnitt i prof. Candice Breitz. Višegodišnji je član Hrvatske udruge likovnih umjetnika (HULU) te član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika (HZSU).

Djelovao je kao autor, kamerman i direktor fotografije za više kratkih igranih i dokumentarnih filmova. Prezentirao je svoj rad na osam samostalnih i sedam skupnih izložbi. Od 2021. godine radi na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu trenutno kao asistent i predavač. Živi i radi u Splitu.

Izložba, koju organizira Udruga za promociju kulture mladih "Splitski portal" i ove godine imat će humanitarni karakter jer se sve fotografije koje su odabrane za postav izložbe uz dozvolu autora prodavat će se na humanitarnoj akciji "A di si ti?" udruge "MoSt", na splitskoj Rivi 16. prosinca 2023., u sklopu koje se već tradicionalno u mjesecu prosincu prikuplja pomoć za korisnice/ke, te za uređenje i opremanje prostora Centra za beskućnice/ke.

Izložba je realizirana uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županija, Locastica, te je dio programa ''Redovni godišnji program udruge Fotoklub Split'' koji se financira sredstvima Zaklade ''Kultura nova'', a što se sve "suši" na ovogodišnjoj Splitskoj tiramoli možete pogledati sve do 5. siječnja u radnom vremenu Galerije fotografije Fotokluba Split.

Popis autorica i autora:

Ante Lončar - Stare kuće

Ante Roca - Prisutan

Ante Roca - Samo u tome je spas

Anđela Lešić - Pseća posla

Antonia Baran – Linije

Antonio Topić - Nedilja ujutro

Diana Zekić - Ka bina

Dora Rudelj - Oaza

Dora Rudelj - Projektor

Dora Tadić - Ni priša

Duje Šarić - Palma from Matejuška

Ema Carević - Volin te

Ema Carević - ŠugaMan

Ema Carević - Japanac

Ema Nikolić - Body of water

Ema Nikolić - In the labyrinth

Eva Veljović - Arhitektura 1

Eva Veljović - Arhitektura 2

Frane Poljak - Pogled s balkona

Hrvoje Bogdanović - Bloods

Hrvoje Bogdanović - Kolonija

Iva Mustapić - Leptir

Iva Mustapić - Mrtva priroda

Jana Smolić - Ročak - Lito

Jana Smolić - Ročak - Seve

Josip Bartulović - Galeb

Kira Grgurinović - Jutro na bazenu

Kristijan Prološčić - Poslije kiše

Kristina Mlačić - Tiramola na tmurnom gradskom vremenu

Kristina Orlić - Gong

Kristina Orlić - Electric blue

Lana Šoljan - Čovjek je nevidljiv

Lanna Vukas - Tiramola

Lanna Vukas - Cvjetak zanovjetak

Lanna Vukas - Silueta

Lea Blagoje - Blaubeeren

Lovre Bulj - Dioklecijanova zaštitnica

Luka Minarik - Super akcija

Luka Mladinić - Neka nova će dica stajati

Marija Cvrlje - Summer vacation

Marija Cvrlje - Crossing path

Marijeta Cetinić - Golubovi

Mario Mehuljić - Starinada

Mario Mehuljić - Pipi i ljetno društvo

Matea Vrgoč - Bez naziva

Mia Kačić - Jednog dana

Mia Kačić - Sigurnost u tvojim očim

Mroslav Lelas - Morska tišina

Miroslav Lelas - Sije, a ne grije

Miroslav Lelas - Vatreni zalazak

Nikolina Mandušić - Cigansko naselje

Nikolina Mandušić - Jugo

Paula Srdanović - Ispod sunca zlatnoga

Paula Srdanović - Maslina je neobrana

Petra Brkan - Crno bijeli svijet

Petra Brkan - Debela lubenica

Roko Birimiša - Oproštaj 1

Roko Birimiša - Oproštaj 2

Roko Birimiša - Oproštaj 3

Sara Kordaš - Dugin rez

Sara Kordaš - Splitski con artist

Toma Bedalov - UMAS GO

Toma Bedalov - Jesen

Tomislav Miletić Rottoloni - Tu

Tomislav Miletić Rottoloni - Nije

Tomislav Miletić Rottoloni - Nekada

Tomislav Miletić Rottoloni - Otprilike

Tomislav Miletić Rottoloni - Prazno

Ula Reić - Malina

Viktor Vrzhesnevskyi - Uzdizanje

Viktor Vrzhesnevskyi - Toranj

Zana Stevović - Sv. Duje kroz cameru obscuru

Zara Ivica - Shadows

Zara Ivica - Lexi