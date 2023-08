OTOK NA KOJEM VRIJEME STAJE Donosimo drugu stranu magičnog Visa: Za ovaj hedonizam vam ne treba 'debeli' novčanik

Godišnji odmori u punom su jeku, putovanja su odavno isplanirana, a dalmatinski otoci živnuli su u pravom smislu te riječi.

Njihove ljepote i atrakcije postale su place to be, pa makar i na vikend.

Stoga se, nakon Mljeta, ekipa Dalmacije Danas odlučila uputiti na 'magični otok' - Vis.

Gdje odsjesti, što obići, na kojima plažama uživati, gdje jesti i piti, a sve to za prosječan budžet, donosimo u nastavku.

Njegove plaže redovito svoje mjesto pronađu na listama najljepših na svijetu, stoga ni ne čudi da mnogi Vis smatraju jednim od naših najljepših i najčarobnijih otoka.

Za najpoznatiju Stinivu i Pritišićinu svi znaju. No, mi smo ove skrivene uvale, obgrljene stijenama ovoga puta odlučili preskočiti. S obzirom na popularnost u jeku turističke sezone, njihova ljepota bi vjerojatno ostala nedoživljena. Idealno vrijeme za doživjeti sve njene ljepote je ipak u posezoni.

Stoga smo odlučili istražiti manje popularne, ali jednako lijepe viške bisere.

Tamo gdje sat ne postoji....

ZAGLAV

Prva destinacija nam bila dugačka pješčana plaža koja se nalazi u blizini naselja Milna. Idealna je za one koji žele pobjeći od gužvi i uživati u tišini i kristalno čistom moru.

Auto smo ostavili u naselju Milna te pješačkom stazom uz more došli do plaže. Petnaest minuta šetnje po najvećem suncu brzo smo zaboravili kada smo ugledali ovaj raj i bacili se u more. Tada je vrijeme stalo i poželjeli smo ovdje ostati zauvijek.

Na plaži se nalazi i konoba Zoglav gdje smo kušali domaće specijalitete uz prekrasan pogled na more uz vrlo pristupačne cijene.

RUKAVAC

Sljedeći dan, svom popisu plaža, dodali smo Rukavac, smještena je u istoimenom mjestu, a posebna je po više manjih plaža koje se nalaze u istoj uvali.

Šljunčani dijelovi, stjenovita mjesta ili manji dijelovi posuti sitnim pijeskom, ovdje će svatko pronaći mjesto za sebe.

Nakon sunčanja i kupanja, kada se probudi glad, možete sjesti u restoran Diamond Beach. No, imajte na umu da su cijene paprene. Pa, ako baš ne želite piletinu platiti i ćevape platiti 16 eura, naš savjet je da ga zaobiđete.

SREBRENA

U blizini Rukavca, posljednji dan našeg putovanja, proveli smo na plaži prekrivenoj netipično velikim bijelim kamenjem - Srebrena.

Ova specifično bijela boja žala je rijetko viđena na Jadranu, a ime je dobila po srebrnom sjaju njenih oblutaka za mjesečine.

Puno hladovine sa čistim i mirnim, neće vam dozvoliti da se ponovno ne vratite na ovu plažu.

GRANDOVAC

Grandovac, omiljena je plaža koja se nalazi na sjevero-istočnom dijelu viškog zaljeva, iza Češke vile. Do ove zavodljive plaže možete doći i automobilom ili laganom šetnjom od svega petnaestak minuta od rive na Kutu.

Putovati, jesti i piti...

FRUTTARIJA

Idealno mjesto za doručak ili jutarnju kavu definitivno je Fruttarija, koja, vjerujte nam, ispunjava sva očekivanja koja vidite na Instagramu.

No, zbog svoje popularnosti i čarobnog ambijenta, slobodno mjesto teško ćete uhvatiti. Stoga navijte alarm i dođite ranije. Isplatit će se. A možete ponijeti i kupaći kostim, jer iz Fruttarije možete direktno u more.

Uz omiljeni napitak među palmama i mediteranskim cvijećem, chill je zagarantiran.

Idealno mjestom zar ne?

CAFFE BAR BILIBA

Svako vrijeme u danu može biti vrijeme za kavu. U caffe baru Biliba u to smo se uvjerili. Bilo da želite rastopiti nepce ili se osvježiti nekim koktelom, ovu destinaciju nemojte zaobići.

Zbog prave otočke atmosfere koju pruža, nama je postala 'dnevni boravak' na otoku.

Još jedan razlog zbog kojeg smo ga posjetili i više puta u danu su nevjerojatne cijene. Tko kaže da je Vis skup, taj u Bilibe nije bio. Gdje još možete popiti kavu za jedan euro?

FORT GEORGE

Iako prvenstveno namijenjen Yacht Week zabavama, Fortica nije rezervirana samo za partijanere. Nezaobilazno je mjesto koje na Visu morate posjetiti s najljepšim zalaskom sunca u Hrvatskoj.

Nakon plaže i cjelodnevnog kupanja, najljepše se ovdje doći i upasti u svojevrsnu zen zonu s pogledom na višku luku i otoke.

Podsjetimo, Riječ je o povijesnoj tvrđavi koju je sagradila Britanska kraljevska mornarica te je bila zapuštena čak dva stoljeća. 2012. započela je restauracija zahvaljujući kojoj danas domaći i turisti.

GOSTIONICA AERODROM

Atraktivan ambijent ove gostionice osvojit će vas na prvu, a idealna je za svratiti i 'prezalogajiti' nešto nakon povratka s plaže.

Plata pršuta i sira, tradicionalna viška pogača uz čašu vina zadovoljit će vaša nepca, a predivan pogled koji se pruža na vinograd bit će melem vašim očima.





VIŠKI CVIT

Ako ste ikada posjetili Vis, sigurno ste čuli kako se spominje viški cvit. Naime, svaki otok ima mala slatka zadovoljstva kojima ćete zacurkiti dan. Zato smo posjetili novootvorenu adresu Ul. Ivana Farolfija 10, 'Viški cvit' gdje smo probali najbolje otočke poslastice.

Okusi i mirisi djetinjstva, ali i sjećanja na none koje su ih radile, sadržani su u starinskim slasticama za koje se recepti na otocima brižno čuvaju i prenose s koljena na koljeno.

Jedan od rijetkih koja je još sačuvala obiteljsku tradiciju je Mirela, a novootvorenim lokalom uz tradicionalne proizvode prezentira Vis onako kako i zaslužuje.

U ponudi možete birati između viški cvit, hruštule, pandolete, fritule i pogaču od slane ribe te višku i komišku pogaču.

Cijeli prostor je uređen je u rustikalnom stilu, pokazujući povijest Visa i otočki život što često zaintrigira turiste, pa ispred Viškog cvita nećete moći proći, a da ne naiđete na gužvu.

Što doživjeti na najljepšem otoku na Mediteranu?

KINO HRID

Nakon večere, vrijeme je za opuštanje u ljetnoj noći. Za to je zasluženo šarmantno ljetno kino hrid.

Filmsko platno i morski povjetarac stvaraju idealan ugođaj za opuštenu večer.

KOMIŽA

Mnogi se u Komižu zaljube na prvi pogled, a uvjerili smo se i zašto. Osim što možete uživati u raznolikoj ponudi restorana i obiteljskih domaćinstava, stare, kamene ulice pruštit će vam atmosferu koju nigdje drugdje nećete doživjeti.

Uvjerili smo se zašto Vis slovi kao jedan od najljepših hrvatskih otoka. Dva i po sata udaljenosti trajektom iz Splita, bilo je dovoljno je da nas ‘lansira’ u otočko stanje uma i omogući da sve drugo ostane iza nas.

Jedva čekamo vratiti mu se opet.