Otkriveno zašto je Luka Dončić raskinuo zaruke: "Nije mogao ništa"

posljednjih se tjedana našao u središtu medijske pozornosti zbog privatnih problema, ponajprije pravne bitke s bivšom zaručnicomoko alimentacije i skrbništva nad njihovim kćerima Gabrielom i Olivijom.

Slovenski košarkaš, član Los Angeles Lakersa, osporio je zahtjev za alimentaciju podnesen sudu u Kaliforniji. Prema dokumentima koje je objavio TMZ, Dončić i njegova odvjetnica Laura Wasser tvrde da je zahtjev neprimjeren jer ni Goltes ni djeca ne žive u toj saveznoj državi. Zatražili su od suda u Los Angelesu da odbaci slučaj, uz obrazloženje da bi se postupak trebao voditi u Sloveniji, gdje djeca žive.

Goltes se s kćerima preselila u Sloveniju u svibnju 2025. godine, dok je mlađa kći Olivia rođena u prosincu iste godine. Prema navodima iz Dončićeva kruga, košarkaš je pokušavao nagovoriti bivšu partnericu da se s djecom preseli u Kaliforniju kako bi bio bliže obitelji tijekom NBA sezone, no ona je to odbila.

Upravo je udaljenost, prema pisanju TMZ-a, bila jedan od ključnih razloga prekida zaruka.

Dončić se odlučio javno oglasiti kako bi smanjio nagađanja i pritisak javnosti. U izjavi za ESPN poručio je:

„Volim svoje kćeri više od svega i sve što radim, radim za njihovu sreću. Pokušao sam učiniti sve da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam donio tešku odluku o prekidu zaruka. Uvijek ću se boriti da budem uz njih i omogućim im najbolji mogući život.“

Izvori bliski igraču tvrde da Dončić redovito pokriva sve troškove za djecu „bez ograničenja“, dok zahtjev podnesen u Kaliforniji smatra pokušajem tzv. „forum shoppinga“, odnosno odabira suda sklonog dosuđivanju viših iznosa alimentacije.

Dončić je već u veljači 2026. pokrenuo vlastiti postupak u Sloveniji, koji uključuje i pitanje skrbništva i alimentacije.