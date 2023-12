Otkriveno koliko je ljudi glasalo u sinoćnjem finalu Superstara

Sinoć je održano finale Superstara, a pobjedu je, telefonskim glasovima gledatelja, odnijela 17-godišnja Sinjanka Hana Ivković.

Tijekom večeri, javljaju s RTL-a pristiglo je ukupno 100 tisuća glasova publike. Kažu i da je u ciljnoj skupini od 18 do 54 godine Superstar jučer bio najgledaniji televizijski sadržaj na svim nacionalnim televizijama.

"U ciljnoj skupini od 18 do 54 godine Superstar je jučer bio i pobjednik svog termina prikazivanja; cijela je emisija postigla odličnih 26,5% udjela u gledanosti (SHR)", tvrde s RTL-a.

Nakon pobjede oglasila se i mlada Hana.

''To je prekrasan osjećaj, još se dojmovi nisu slegli, sve djeluje nestvarno, jako čarobno i stvarno sam zahvalna na svemu i svima. Od žirija, do kandidata koji su prekrasni, do produkcije'', poručila je u prvoj izjavi nakon pobjede, piše Index.