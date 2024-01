OTKRIVENI SU RAZLOZI! Evo zašto Vrhovni sud Severininog sina vraća ocu, oglasila se i Severina

Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju skrbništva nad sinom pjevačice Severine Vučković i poduzetnika Milana Popovića, javlja Index.hr.

Zašto je ukinuta ranija presuda?

Naime, presudu Županijskog suda u Splitu kojom je odlučeno da će dječak, za kojeg roditelji imaju zajedničko skrbništvo, živjeti s majkom, sada je ovom odlukom Vrhovnog suda RH ukinuta. Prvotno je dječak trebao živjeti s ocem. Vrhovni sud je prihvatio zahtjev za revizijom koji je podnio Milan Popović. On je ukazao da Županijski sud u Splitu nije usmeno ispitao vještake iako je on to izričito tražio.

Naime, niti jedan od dva vještaka nije se pojavio na ročištu, opravdavši to zdravstvenim razlozima te je Vrhovni sud zaključio da je drugostupanjski sud selektivno prihvatio nalaz i mišljenje vještaka.

"Nejasnoće u nalazu i mišljenju vještaka ne otklanjaju se tako da se sudu nejasni dijelovi nalaza i mišljenja ne prihvate, već dopunom vještačenja, i to, kako je propisano, usmeno na raspravi", stoji u odluci Vrhovnog suda.

Iako je zahtjev za reviziju Vrhovnom sudu podnio Popović, Severinini su odvjetnici napomenuli da se navedeno pravno shvaćanje ne može primijeniti na ovu situaciju jer je samo Severina imala primjedbe na pismeni nalaz i mišljenje vještaka, a Popović nije imao primjedbi.

Odluka Vrhovnog suda RH

Zbog toga je, prema odluci Vrhovnog suda, došlo do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Propust je, smatra vijeće Vrhovnog suda, napravljen upravo u tome što vještaci nisu pozvani na raspravu na Županijskom sudu u Splitu, unatoč zahtjevu jedne od stranaka.

"Valja zaključiti, čim je jedna od stranaka zahtijevala da se vještaka usmeno sasluša na raspravi i pri tome određeno navela na koje se okolnosti saslušanje predlaže, neovisno o tome što se prethodno općenito izjasnila da na nalaz i mišljenje vještaka nema primjedbi, došlo je do bitne povrede odredaba parničnog postupka. Zato je drugostupanjska presuda ukinuta i predmet je vraćen Županijskom sudu u Splitu na ponovno suđenje", navodi se u odluci.

Cijeli tekst odluke Vrhovnog suda možete pročitati OVDJE.

O svemu se oglasila i Severina

U novoj objavi na svom Instagram profilu Sverina je zahvalila svima koji joj od jučer šalju poruke podrške.

"U ovom teškom vremenu, neprocjenjivo, kao neka zajednička molitva, kao udružena humanost, znati je da postoje ljudi koji su mi od jučer poslali na tisuće i tisuće poruka. Svaku sam pročitala više puta, miješale se suze tuge i radosti što osjećam da su ljudi uvijek tu kad je nepravda u pitanju. Slučaj mog djeteta nije jedini, pišu mi brojne majke, a ja se iz ove noćne more izvlačim tako što im obećavam da ću im pomoći. Iskreno, i ne znam kako, ali ako je ovo moj poziv odozgo, ići ću do kraja.

Hvala svima na ljudskosti i što ste mi pomogli svojim divnim porukama... Hvala i @severinartt na videu 🤍", napisala je Severina uz video.