Otkrivene stotine poruka Turudića i Josipe Rimac: "Di si radosti?", "Di si lipa?"

Sudac Visokog kaznenog suda kojeg premijer Andrej Plenković i HDZ pod svaku cijenu žele postaviti za novog glavnog državnog odvjetnika i optuženica Josipa Rimac intenzivno su se dopisivali od 2016. do 2020. godine, pokazuju stotine poruka koje je objavio Jutarnji list.

Prepiska pokazuje da je njihov odnos sasvim drukčiji od onoga kako ga Turudić predstavlja. Poruke pokazuju i zašto je često važno da se objave podaci iz istraga, što Plenković pokušava spriječiti zakonom koji se kolokvijalno naziva Lex AP.

Što otkrivaju poruke

Sadržaj mobitela Josipe Pleslić (prije Rimac), koje je USKOK zaplijenio, svjedoči da su tijekom godina, sve do njezina uhićenja 29. svibnja 2020. godine, sudac Turudić i ona razmijenili više stotina poruka i telefonskih poziva te se susreli više puta. Neki od susreta dogodili su se i na Županijskom sudu u Zagrebu.

Prepiska pokazuje i da te susrete nije inicirala samo ona već i on, i to čak više nego ona. "Di si radosti", napisala je Josipa Rimac tadašnjem predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću. "Di si lipa", odvratio joj je on...

Poruke otkrivaju i da se Rimac s Turudićem sastajala zbog konkretnih predmeta vođenih na tome sudu, da je od njega znala tražiti i pravne savjete, ispijala kavu sa sutkinjom koju je nazivala "mojom i tvojom", ali i da je on od nje ponekad tražio usluge, piše Jutarnji.

Turudić pokušao predstaviti da nisu bliski

Tportal je 2015. objavio da su njih dvoje viđeni na kavi u jednom zagrebačkom kafiću. Dva dana nakon uhićenja Josipe Rimac, 2. lipnja 2020., Turudić je bio gostovao u studiju N1 televizije. Postavljeno mu je pitanje je li u prijateljskim odnosima s netom uhićenom državnom tajnicom Ministarstva uprave.

"Ma ne, nismo prijatelji. Nije to bila ciljana kava, mi smo bili u istom prostoru, u istom kafiću, pozdravili smo se i to je to", tvrdio je tada Turudić.

Plenkovićev i HDZ-ov kandidat za novog šefa DORH-a je, gostujući u travnju 2023. u emisiji Nedjeljom u 2 na HRT-u, morao priznati da se s Rimac nije sastao samo na jednoj kavi, suočen s izravnim pitanjem Aleksandra Stanovića je li točno da ga je posjetila na sudu. Taj se posjet dogodio 9. siječnja 2020., pet mjeseci prije nego što je Rimčeva uhićena. No i tada je odnos s Rimac pokušao relativizirati.

Na sastanku saborskog Odbora za pravosuđe 17. siječnja zastupnica Sandra Benčić nizom potpitanja pritiskala ga je da joj odgovori zbog čijeg je predmeta Josipa Rimac došla k njemu na sud intervenirati i je li bila riječ o predmetu Inje Bašića, brata Milenka Bašića, vlasnika vjetroparka Krš Pađene na čijem je platnom popisu, prema nalazima USKOK-a, Rimac bila. Turudić joj je odgovorio kratko, tvrdeći da ju je tijekom tog posjeta prekinuo čim je rekla da predmet nije njezin. I glasom koji ne trpi daljnje propitkivanje zapečatio: "Sve sam oko toga pojasnio."

Turudić, međutim, demantira sadržaj njihove prepiske koja je zabilježena u mobitelu Josipe Rimac.

Sastala se s bratom vlasnika vjetroparka pa odmah dogovarala sastanak s Turudićem. Vlasnikova brata obavještavala o svakom koraku

Iz poruka se vidi da su Turudić i Rimac, najblaže rečeno, u vrlo srdačnom odnosu, a otkrivaju i neke vrlo intrigantne činjenice koje sugeriraju da se s Turudićem viđala vezano uz konkretne sudske predmete, prvenstveno uz aferu Vjetroelektrane.

Među porukama su, naime, i one koje je Rimac Turudiću slala 8. siječnja 2020., nakon sastanka s Milenkom Bašićem. Rimac tog dana u 10:30 odlazi na sastanak s Bašićem, da bi nakon toga kontaktirala Turudića.

Nakon sastanka Rimac Turudiću šalje poruku u kojoj ga naziva "druže" (s puno slova "e" u toj riječi) i dodaje da ga treba, na što Turudić u istoj minuti odgovara da dođe do njega sutradan. Predlaže joj da se vide u 9 sati, na što Rimac odgovara s "može" (s puno slova "e").

Dok je razmjenjivala poruke s Turudićem, Rimac je u svoj mobitel unijela bilješku s imenima tužitelja i suca istrage koji su bili nadležni za predmet Inje Bašića. Idućeg dana, kako je i bilo planirano, sastala se s Turudićem, kojem je, dok ju je čekao na Županijskom sudu, poslala da stiže brzo (s puno slova "m" u riječi "stižem").

Za sastanak tog dana s Rimac Turudić je pred saborskim Odborom za pravosuđe tvrdio da je trajao vrlo kratko. "Htjela me je pitati ne znam o čemu, ja sam prekinuo razgovor. Pitao sam je: 'Radi li se o tvome predmetu?' Ona je rekla 'ne', ja sam rekao: 'Završen je razgovor.' To je sve što vam imam za odgovoriti o tome." U emisiji Nedjeljom u 2 u travnju prošle godine Turudić je još eksplicitnije objasnio koliko je njegov sastanak s Rimac bio kratak. "Primio sam je na pet minuta, nije popila niti kavu", rekao je.

No, poruke koje je Rimac slala Milenku Bašiću sugeriraju da je sastanak trajao pola sata. Bašiću Rimac prvo ujutro piše da ide "na onu kavu" te dodaje da se ona i Bašić u 10 vide prema dogovoru, na što joj on uzvraća potvrdnim "ok". Rimac potom u 9:31 šalje Bašiću da je gotova s kavom i da ide prema hotelu Sheraton. U 9 je, podsjećamo, dogovorila susret s Turudićem.

Rimac je Milenka Bašića obavještavala o svakom svom koraku, pa i odlasku na sud, iz čega se može zaključiti da je na sastanak išla upravo po njegovu nalogu, očigledno vezano uz predmet njegova brata Inje, piše Jutarnji.

Sastali se triput istog mjeseca

Turudić je, osim činjenice da je tijekom godina dogovarao više susreta i kava s Rimac, prešutio i da njihov susret na sudu nije bio jedini tog mjeseca. Rimac se, štoviše, s njim sastajala još dva puta u siječnju 2020. godine, kako se vidi iz prepiske.

Rimac je Turudiću 15. siječnja, dakle samo šest dana nakon sastanka koji je po njegovim tvrdnjama neugodno završio, poslala poruku u kojoj ga naziva "radosti" i pita ga može li "kafa". Turudić joj minutu kasnije odgovara prijedlogom da se nađu sutradan u 9, na što Rimac veselo pristaje. 29. siječnja ponovo dogovaraju kavu.

Dopisivanja trajala godinama

Dopisivanja Ivana Turudića i Josipe Rimac trajala su godinama.

5. rujna 2019. Turudić šalje poruku u kojoj Rimac naziva "lipom" i pita gdje je, na što mu ona odgovora da se skita po Hrvatskoj. Turudić je pita gdje je i želi li da dođe po nju. Kada joj napiše da je on u Zagrebu, ona mu odgovara da čuva sustav, na što je on ispravlja i kaže da čeka nju.

U jednoj zgodi početkom siječnja 2018. Turudić Josipi Rimac spočitava da se nije javila i napominje joj da će ona njega trebati. Kada Rimac odgovori da je bolesna, on je pita što da joj donese. Rimac sugerira da bi htjela malo vitamina, pa je Turudić pita kada i gdje.

Nekoliko dana kasnije Turudić Rimac pita je li ozdravila, na što ona odgovara da je ozdravila napola i dodaje da bistri Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Turudić uzvraća da je to glup zakon, s čim se Rimac složi. On joj potom šalje poruku da im je to njihova borba dala.

27. kolovoza 2018. Turudić Rimac šalje gore spomenutu poruku: "Di si lipa?" Ona mu odgovara: "Radosti u Zg." Turudić je pita kad će se vidjeti, na što mu ona odgovara da se ne smije on družiti s njom. Turudić odgovara da smije. Potom dogovaraju novo piće u kafiću Sport Bili.

U sljedećoj prilici Rimac Turudića obavještava da je u kafiću Time "na kafi sa tvojom i mojom sutkinjom". Turudić je tada poziva da dođe kod njega na sud. Rimac odgovara da hoće i pita što ako je slikaju. Turudić odgovara da će je on slikati, kao na tvrđavi.

Na upit Jutarnjeg Turudić nije htio komentirati sadržaj prepiske.