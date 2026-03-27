Otkrivamo tko su najbolji vokali Porina 2026.: Gabi Novak i Marko Tolja oduševili publiku

Na svečanoj dodjeli 33. Porina dodijeljena je i nagrada za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Nominirane su predstavili Nives Ivanković i Luka Nižetić, a u konkurenciji su se našle Gabi Novak s pjesmom 'Nada', Nina Badrić s 'Alive' i Valerija Nikolovska s 'Part of My Deepest Mind (Your Eyes in the Sunrise)'.

Ovogodišnji Porin za najbolju žensku vokalnu izvedbu pripao je Gabi Novak, prepoznajući njezin izuzetan glas i dugogodišnji doprinos hrvatskoj glazbi.

Podsjetimo, ranije večeras na Porinu je nagradu za najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojio Marko Tolja, potvrdivši svoj prepoznatljiv interpretativni stil i izniman talent.