OTKRIVAJU SE NOVI DETALJI OKO SMRTI DJEVOJČICE Motiv je bila otkupnina, otmicu organizirao otac? Vanju su vezali i stavili u vreću

Motiv za otmicu Vanje Gjorčevske (14) iz Skoplja bila je otkupnina. No vijest da je u svemu sudjelovao Vanjin otac zaista je uznemirujuća. On i dalje negira umiješanost, a za to vrijeme osumnjičeni su podijelili mučne detalje Vanjinih posljednjih sati života.

Osumnjičeni su svjedočili da su Vanju čekali nakon što su dobili informaciju od organizatora otmice LJ. P. On je pak informaciju dobio od Vanjina oca Aleksandra.

Otmičari su Vanju vezali i stavili u vreću. Ubijena je izvan Skoplja, a osumnjičeni su ispričali i kako su kopali grob.

"Utvrđeno je da su je dvije osobe koje su bile sa Citroenom, a nakon što su dobili informacije prethodne večeri da će djevojčica biti sama, odvele s ulaza zgrade, vezale joj ruke i noge, stavile u vreću za spavanje i stavili u prtljažnik. Odvezena je na lokaciju izvan Skoplja, a zatim je vozilo zapaljeno", rekao je makedonski ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski, a prenosi Blic.

Ubojstvo je izvršeno u selu Brazda.

Prema izjavama dobivenima u istrazi, stvari su izmakle kontroli jer je Vanja svuda bila tražena, pa su je osumnjičeni odlučili ubiti.

"Motive znamo iz izjava osumnjičenih. Unaprijed, kada su se dogovorili, motiv je bio novac - da se uzme novac od majke djeteta. Postupak za iznudu nije započet", rekao je javni tužitelj Gavril Bubevski.

Za oca će se tražiti pritvor.

"Njegova dosadašnja izjava u policiji koliko znam, ne znam hoće li se promijeniti, otac i dalje negira te radnje. Njegovu umiješanost, koju smatramo indirektnom, izvlačimo iz konteksta drugih uključenih u slučaj, jedna osoba rekla je da sve to zna iz kontakta sa ocem. Bit će zatraženo njegovo zadržavanje, imamo osnova za sumnju", rekao je tužitelj Gavril Bubevski.

Vanjin otac do jučer nije priznao krivnju i negirao je bilo kakvu vezu sa slučajem.

Oglasila se policija

Makedonska policija je na konferenciji za medije u ponedjeljak objavila detalje otmice i ubojstva 14-godišnje Vanje Gorčevske.

"Glavni organizator i izvršitelj koji je 27. studenoga negdje oko 11 sati ubio maloljetnicu iz pištolja u strahu od dokaza do kojih bi Ministarstvo unutarnjih poslova moglo doći počinio je ovaj zločin. Učinit ću sve da ovo čudovište dovedem pravdi čim kroči na naše tlo", poručio je makedonski ministar unutarnjih poslova Oliver Spasovski, pritom misleći na Ljupča Palevskog Palču, koji je trenutno nedostupan vlastima, piše dnevnik.hr.

A organizator je LJ.P. koji je trenutno u bijegu. Prvo je, tvrdi jedan od osumnjičenih, pobjegao u Beograd, a zatim u Bugarsku. Sjevernu Makedoniju navodno je napustio automobilom, zajedno s odvjetnikom.

I dok je cijela regija tragala za djevojčicom, LJ.P. je na društvenim mrežama pisao o politici. U petak, na dan kad je završavao summit OESS-a, objavio je šest statusa na Facebooku.

"U vezi s dva slučaja ubojstva osumnjičeno je pet osoba, tri osobe su u pritvoru, jedna je van zemlje, a peta osoba, otac maloljetnice, privedena je, obavljeno je saslušanje. Motiv je koristoljublje, pri čemu je jedna od osoba, u dogovoru i sa znanjem člana obitelji, organizirala izvršenje kaznenog djela, da bi od majke iznudila novac i kako bi ubuduće svi umiješani imali koristi", objasnio je Spasovski.

Policija je objavila i vezu ovog slučaja s ubojstvom 74-godišnjaka. Naime, kada je pronađeno tijelo Panča Žeževskog (74) iz Velesa, čiji je nastanak prijavljen 24. studenog, nekoliko dana prije nestanka djevojčice, tužiteljstvo je utvrdilo da su oba ubojstva počinile iste osobe i da im je motiv koristoljublje.

Pretpostavlja se da je motiv za ubojstvo dug Žežovskog od 500 eura. Istražitelji su došli do saznanja da je cilj bio zaplijeniti Citroen, što je i napravljeno. Vozilo je kasnije iskorišteno za Vanjinu otmicu.

"Motiv za ubojstvo Panča bio je dug prema jednom od osumnjičenih. Panče je jednom od osumnjičenih dugovao 500 eura i tako je izabran kao žrtva od koje će se uzeti auto i njime oteti djevojčica", rekao je tužitelj Gavril Bubevski